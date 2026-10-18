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蔣萬安招手、徐巧芯讓位 民眾解讀「暖心小細節」

台北市長蔣萬安、國民黨立委徐巧芯今（18）日與民眾黨松山信義區市議員參選人許甫同場活動，一段3人合照的互動畫面在Threads上引發討論！只見影片中，蔣萬安看到許甫站在一旁，主動招手邀他一起入鏡，徐巧芯則往旁邊移動，把中間位置讓給許甫。有民眾對此形容，一個主動邀請、一個自然讓位，「真正的格局，有時候不用說太多，從一個小動作就看得出來」。蔣萬安、徐巧芯今赴松山區慈祐宮參加媽祖重陽飛昇三獻大典，意外同框民眾黨的當地議員參選人許甫。民眾在Threads上披露3人互動影片指出，當時活動出席人員正輪流和蔣萬安合照，蔣萬安忽然注意到許甫也站在旁邊，看似擔心直接走過去會打擾合照，因此蔣萬安主動叫許甫「一起來」，而許甫走近後，徐巧芯也隨即讓出中間位置，讓許甫站到C位。針對這段互動，發文者形容，這2個動作都很自然，但讓人感受到尊重與善意，並稱「謝謝蔣萬安市長的貼心，也謝謝徐巧芯委員的氣度」。然而，底下留言則反應不一，有人認為畫面「很溫馨」，也有人認為這攸關選舉布局，「多一席許甫，少一席國民黨議員，蔣萬安多3%選票（民眾黨）」、「慧珠阿姨這下糟糕了」，也有人酸「徐巧芯又不用選，當其他松信國民黨議員候選人塑膠喔？」值得注意的是，國民黨台北市黨部8月曾因藍白議員席次競爭，定調蔣萬安不替民眾黨個別議員參選人站台或陪同掃街，只規劃出席白營聯合競選活動；蔣萬安當時表示尊重黨部安排，並強調共同目標仍是「藍白席次最大化」。當時這項「有限輔選」安排一度引發白營基層不滿，也讓今天蔣萬安主動招呼許甫一起入鏡的畫面格外受到關注。