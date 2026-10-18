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評分等級 評價定義 球員名單 B 表現優異 弗里曼（Freddie Freeman）、貝茲（Mookie Betts）、曼西（Max Muncy）、拉辛（Dalton Rushing）、德波拉（Josue De Paula）、費杜西亞（Hunter Feduccia） C 差強人意 T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）、Kike赫南德茲（Enrique Hernandez）、史密斯（Will Smith）、艾德曼（Tommy Edman）、弗里蘭（Alex Freeland）、柯爾（Taylor Kohlmeyers） D 表現低迷 塔克（Kyle Tucker）、金慧成（Kim Hye-seong）

洛杉磯道奇隊在國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）遭到密爾瓦基釀酒人隊（Milwaukee Brewers）橫掃淘汰，世界大賽三連霸夢碎。儘管日籍二刀流球星大谷翔平本季繳出30發全壘打、先發14場防禦率低於2.00（8勝2敗）的亮眼成績，但在專欄作家哈里斯（Jack Harris）為《加州郵報》（California Post）撰寫的道奇賽季成績單中，大谷竟被無情評為不及格的「F」級。表面上看，大谷翔平本季的個人成績依然無可挑剔。哈里斯自己也承認，大谷是今年國家聯盟整體表現第二出色的球員，在數據網站FanGraphs的勝利貢獻值（WAR）更高居全聯盟第五位。然而，哈里斯將評分標準完全聚焦於賽季最重要的終局戰役。他直言，道奇今年最需要的是一個百分之百健康、能在季後賽打線發揮決定性破壞力的大谷翔平，但現實卻事與願違：「大谷試圖帶著右臂與左膝傷勢硬拚，導致他在場上根本無法發揮應有的水準。」大谷在今年季後賽整體打擊率跌至僅剩1成92，即便在第4戰敲出一記三分全壘打，哈里斯仍評價「這來得太晚，已無法挽救道奇全線熄火的進攻端」。事實上，大谷翔平的健康問題在季末便已亮起紅燈，右二頭肌與左膝的不適持續困擾著他，球團直到9月才因右手臂不適將他放進15天傷兵名單，不僅下半季無法登板投球，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）當時甚至坦言後悔沒有提早將他列入傷兵名單。大谷在球隊遭到淘汰後也坦承，釀酒人隊在比賽中「徹底暴露了我作為球員的一些弱點與不足」。哈里斯認為，造成這場季後賽崩盤的責任應由道奇高層與大谷翔平本人共同承擔，球隊在傷勢管理上的失衡直接扼殺了爭冠機會。他強調，道奇若想避免未來在球季尾聲再度重演主力過勞受傷的危機，勢必得在休賽季重新徹底檢討並調整對大谷的使用方針。在道奇陣容成績單中，即將退役的游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）獲得了A級肯定，外野手帕黑斯（Andy Pages）也拿下A-，而承載最高薪資與期望的大谷翔平，則因關鍵時刻的傷病困境落得難堪的「F」級評價。除了大谷翔平遭到嚴苛的「F」級待遇外，哈里斯（Jack Harris）也公布了道奇其餘主力球員的賽季評分。獲得最高榮譽「A」級的僅有外野手帕黑斯（Andy Pages）與即將退休的老將羅哈斯（Miguel Rojas）；報導指出，帕黑斯年紀輕輕便坐穩主力地位，憑藉精進的打擊策略與穩健防守入選明星賽，而羅哈斯則以擅打左投的高打擊率、固若金湯的守備以及在休息室展現的非凡領導力獲得高度肯定。