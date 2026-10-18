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JYP旗下日本男團NEXZ昨（17）日在韓國舉辦演唱會時，發生前所未有的舞台事故，那就是成員富安悠跳舞後空翻時，在落地的瞬間，褲子也跟著俐落的掉下來，不僅他本人露出難以置信的表情，就連台上成員也都笑翻。NEXZ昨晚在韓國Olympic Hall開唱，演出進行時，成員富安悠跑向了主舞台後空翻，想不到他還在助跑時，褲子就隱隱下滑，最後他跳起來時，整條褲子直接掉下來，裡面四角內褲全部露出來給大家看。尷尬的瞬間曝光後，不只他本人超傻眼，就連成員也露出難以置信的表情，滿臉寫著「我真的不知道會掉下來！」影片瞬間在社群瘋傳，不過有許多粉絲心疼富安悠這樣在台上丟臉，指責JYP公司安排服裝時應該更注意，才能預防這種狀況再次發生。NEXZ是JYP娛樂與日本索尼音樂合作打造的男子團體，透過選秀節目《Nizi Project Season 2》選出成員，並於2024年5月正式出道，由 TOMOYA、YU、HARU、SO GEON、SEITA、HYUI及YUKI共7名成員組成，以充滿活力的音樂及舞蹈展現新世代男團魅力，今年也曾來到台北開唱，吸引許多粉絲購票朝聖。