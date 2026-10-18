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薔琵還會變強 暴風半徑可達280公里

▲薔琵颱風未來還會再增強，暴風半徑也會擴大，是一個又大又強的系統。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周三東北季風先變天 周五颱風影響風雨加大

▲薔琵颱風接近台灣東北方海面後的北轉或偏西幅度，將是後續觀察重點。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

北台灣周三降溫 沿海慎防長浪

▲周二前白天高溫普遍達31至32度，周三起受到東北季風降雨影響，北部高溫降至28至29度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署預報員劉沛滕表示，薔琵颱風持續增強長胖，暴風圈極可能影響台灣陸地與周邊海域，預估最快周三晚間至周四（10月21日至10月22日）發布海上颱風警報，周五（10月23日）不排除發布陸上颱風警報，周五與周六（10月24日）將是風雨影響最劇烈的時刻，全台各地普遍有雨，北部及東半部更需慎防局部大雨或豪雨發生。劉沛滕說明，強颱薔琵目前位於台灣東南方海面上，受到太平洋高壓引導持續往西轉西北西移動，薔琵中心結構扎實且有清晰颱風眼，未來暴風半徑預計從200公里擴大至280公里，中心風速每秒最高可達60公尺，成為又大又強的颱風，接近台灣東北方海面後的北轉或偏西幅度，將是後續觀察重點。劉沛滕指出，周二（10月20日）前全台天氣穩定暖熱，僅恆春半島及東北角有零星雨勢，周三東北季風增強，北台灣降雨機率上升；預計薔琵颱風會在周三與周四抵達台灣東側海面，周五起外圍環流開始影響陸地，若暴風圈持續靠近，陸警發布機率也會隨之增加，也不排除颱風登陸台灣的可能。降雨區域將呈現階段性擴大，周三、周四東北季風影響，新竹以北、宜蘭、花東與恆春降雨增加，南部山區午後有零星雨，周五颱風環流逼近後，北部、宜花降雨顯著，將出現局部大雨或豪雨，周六影響範圍涵蓋中部地區，屆時全台普遍下雨，中北部與東半部要特別提防淹水、山區落石。氣溫方面，劉沛滕提及，周二前白天高溫普遍達31至32度，局部地區達34至35度，周三起受到東北季風降雨影響，北部高溫降至28至29度。周四與周五北台灣整天僅剩22至25度，體感明顯轉涼，其他地區氣溫也會陸續下降。此外，周二起東半部與恆春，周三起北海岸及馬祖均有長浪出現，前往海邊活動要留意。劉沛滕強調，強颱薔琵未來的移動路徑仍具不確定性，若接近東北方海面後更貼近台灣，整體降雨狀況將比預測更加顯著，不過可以確定的是，周五與周六將是全台灣天氣最不穩定的兩天，請密切關注氣象署最新警報動態，提早清理排水溝渠並準備應變物資，降低颱風可能帶來的災害風險。