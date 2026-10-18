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盧秀燕將出任競總主委 蔣萬安：明天正式報告

10月26日競總成立是否合體？蔣萬安：一定邀請盧秀燕

年底九合一選戰倒數，尋求連任的台北市長蔣萬安競選團隊全面啟動，台中市長盧秀燕將出任蔣萬安競選總部主任委員，預計明（19）日正式宣布。對此，蔣萬安今（18）日受訪表示，盧秀燕一直以來都非常照顧、提攜自己，從立法院時期就給予許多建議，擔任市長後也持續分享成功經驗。至於10月26日競選總部成立時是否會與盧秀燕合體？蔣萬安表示，一定會邀請盧秀燕及許多前輩、夥伴共同參與。蔣萬安競選總部稍早發出採訪通知，宣布明日將正式公布由盧秀燕出任競選總部主任委員，同時揭曉競選團隊重要幹部名單，為年底選戰進一步布局。媒體詢問，盧秀燕出任競總主委是否能為選情注入強心針，以及雙方何時規劃合體？蔣萬安表示，「秀燕姐一直以來對我非常地照顧、提攜」，不論過去在立法院期間，或是自己上任台北市長之後，盧秀燕都給予許多建議，也願意分享成功的市政經驗，兩人在市政上一直保持密切交流。蔣萬安強調，關於競選總部正式人事安排與規劃，「明天就會很清楚地再來報告」。至於10月26日競選總部成立大會，是否會邀請盧秀燕到場站台？蔣萬安回應，「我一定會邀請包括秀燕市長在內許多的前輩，還有我們市政交流的夥伴一起來參加」，但未進一步確認盧秀燕當天是否能夠出席。