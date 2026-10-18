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▲中華足協理事長張璨表示，協會將持續與運動部、國訓中心協商，爭取女足選手的培訓權益。（圖／中華足協提供）（圖／資料照）

中華女足完成名古屋亞運後，培訓及津貼制度卻面臨重大變動。國家運動訓練中心通知，代表隊將從長期培訓改為短期集中培訓，現行津貼僅發放至10月15日。考量選手仍須投入聯賽並備戰世界盃附加賽，中華足協已正式發函運動部及國訓中心，爭取原有培訓模式與津貼延續至今年底，但目前尚未定案。根據國訓中心近期函文，中華女足在亞運賽事結束後，將由原本的長期培訓模式，調整為配合國際賽事任務的短期集中培訓，現行長期培訓津貼也只發放至10月15日。這項變動不只影響國家隊集訓方式，也牽動選手後續的培訓身分、生活安排及收入保障。由於新的津貼、獎勵與備戰配套尚未完全確立，中華足協認為不應在銜接機制完成前，直接中止既有制度。中華女足結束亞運賽事後，國腳已返回所屬球隊參加國內聯賽，但代表隊接下來還有世界盃附加賽任務，仍須維持訓練強度並配合國家隊集訓。足協指出，穩定的訓練環境與生活支持，是代表隊延續備戰的重要基礎。若在新制度尚未成形前停止津貼，可能影響選手生活規劃，也不利於維持國家隊訓練品質。中華足協15日正式發函運動部及國訓中心，爭取將現行長期培訓模式與相關津貼延長至今年底，並主張等到新的培訓、津貼及獎勵方案完善後，再正式進行制度轉換。足協也建議相關單位共同研議後續支持方案，讓代表隊的培訓安排、選手津貼與國際賽獎勵制度，能夠配合實際參賽任務，避免每逢大型綜合運動會結束後，培訓資源便出現中斷。足協理事長張璨表示，將持續掌握協商進度，向運動部及國訓中心反映球員的實際需求，並協調相關資源。待延續方案出現具體進展後，也會儘速向國家隊教練團與選手說明。