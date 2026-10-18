我是廣告 請繼續往下閱讀

公園處駁斥：松山區綠地不減反增、喬灌木增加1.6萬株

民進黨台北市長參選人沈伯洋近期持續針對台北市都市治理提出政見，談到松山區綠化時，指稱當地「被移除的樹木面積非常大、非常大」，引發北市府反擊。台北市政府工務局公園處昨（17）日晚間直指沈伯洋說法「完全與事實不符」，強調松山區今年綠地面積反而增加808平方公尺，喬灌木也增加1.6萬株，批評沈伯洋未查清楚基本數據，就抹煞第一線同仁長期綠化成果。沈伯洋8月推出「都市微森林」政策時，主張提高樹木覆蓋率與綠覆率，喊出「把樹種回來」；9月東門發生路樹誤砍事件後，他也質疑北市現行樹籍與管理機制不足，要求建立更動態的管理制度。直到近日，沈伯洋也於走訪劍南山時強調，希望讓山林更平易近人，從步道、交通、安全到備品等面向改善城市與自然環境連結。不過，公園處17日發出新聞稿表示，「針對沈伯洋委員宣稱，松山區『被移除的樹木面積非常大、非常大』，台北市政府嚴正駁斥，沈伯洋的說法完全與事實不符！」公園處反駁稱，松山區綠地不僅沒有減少，今年更增加808平方公尺，喬灌木也增加1.6萬株。明明是持續增加的綠地與植栽，到了沈委員口中卻變成「移除非常大、非常大」，誤導市民，抹煞第一線同仁努力。另外，台北市持續推動城市綠化，已開闢的綠地逐步增加。以松山區為例，今年綠地面積增加808平方公尺，喬灌木更增加1.6萬株，與沈委員所稱大幅移除的說法明顯不符。公園處表示，城市綠化是長期累積的成果。統計112年至115年9月底，臺北市已種植4萬2,250株喬木，預計至119年底再增加4萬餘株。市府持續依不同場域條件分階段推動，短期加速市區人行道、公園等市民日常活動空間植樹增綠，中長期結合山區林相更新與撫育，全面提升臺北城市綠量。公園處更強調，沈委員應該拿出具體數據、提出專業論述，而不是連松山區綠地持續增加的基本事實都沒有查清楚，就發表錯誤言論，抹煞第一線同仁長期投入城市綠化的努力。