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遭批4年未出席園長會議 蔣萬安：過去慣例由教育局長參加

強調沒有連任前提 承諾親自出席下一次會議

細數幼教政策 蔣萬安：與第一線溝通從未停止

台北市長蔣萬安遭幼教界人士批評，任內4年從未親自出席公私立幼兒園園長會議，副市長林奕華則透露，蔣萬安允諾連任後會參加，引發外界質疑。對此，蔣萬安今（18）日受訪澄清，過去依照慣例多由教育局長代表出席，但既然幼教界希望市長親自參與，他非常願意採納，「不用等我連任」，已指示市府團隊盡速安排，並承諾出席下一次園長會議，與幼教界面對面交換意見。國民黨新北市長候選人李四川昨（17）日成立幼托後援會，中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣致詞時，批評蔣萬安4年任期內從未出席公私立幼兒園園長會議。林奕華則表示，蔣萬安已允諾連任後會出席，引發討論。蔣萬安今日受訪表示，台北市過往的園長會議，多由教育局長或相關主管代表出席，如今幼教界希望市長能親自參加，他認為是非常好的建議，也願意立即安排。蔣萬安強調，「不用等我連任，我就已經請我的團隊盡速安排我和幼教界直接對話、交換意見」，包括幼教環境、兒童安全及相關案件處理情形，都可以藉此向第一線清楚說明。媒體追問，是否確定會在連任之前出席園長會議？蔣萬安澄清，「其實大家有所誤會，我沒有預設條件」，只要幼教界有這樣的心聲，他就願意參加下一次園長會議，並盡快安排面對面溝通。對於外界質疑，前市長柯文哲過去曾親自出席園長會議，蔣萬安身為「三寶爸」是否只是選舉加分人設？蔣萬安重申，過去確實多由教育局長代表出席，但他願意接受幼教界建議，接下來一定會親自參與。蔣萬安也強調，市府這4年來非常重視幼教與兒童安全議題，包括率全台之先將師生比調降至1比12、提供幼兒園學費補助、恢復教師禮金，以及推出上下班交通費補助、幼教教師獎勵金等措施，希望改善幼教環境，協助第一線留才、攬才。蔣萬安表示，林奕華先前在討論幼教政策時，就曾建議透過園長會議深入了解教育現場需求，他對此非常認同，未來也將持續與幼教界溝通，精進兒童安全及幼教相關措施。