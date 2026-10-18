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美聯冠軍系列賽（ALCS）G4比賽結果與G5賽事預告

賽事階段 日期 對戰組合 比賽結果 / 時間 勝投 敗投 救援成功 系列賽戰況 / 轉播與票價資訊 G4 比賽結果 2026年10月18日（週日） 坦帕灣光芒隊（Tampa Bay Rays） @ 克里夫蘭守護者隊（Cleveland Guardians） 光芒 7：3 守護者 馬丁尼茲（Nick Martinez） 艾斯皮諾（Daniel Espino） 無 系列賽戰成 2：2 平手 G5 賽事預告 2026年10月19日（週一） 坦帕灣光芒隊（Tampa Bay Rays） @ 克里夫蘭守護者隊（Cleveland Guardians） 5:00 AM 待定 待定 — 轉播：TBS、truTV 門票最低：$199美元起

美國職棒大聯盟（MLB）美國聯盟冠軍系列賽（ALCS）第4戰在歷經惡劣天氣延賽後，於17日（台灣時間18日）在克里夫蘭進步球場（Progressive Field）重燃戰火。系列賽以1勝2敗落後的坦帕灣光芒隊展現強大韌性，靠著年輕主砲卡米內洛（Junior Caminero）在第6局敲出關鍵超前安打，加上重砲狄亞茲（Yandy Diaz）9局上補上一記奠定勝局的兩分砲，終場光芒以7：3擊敗克里夫蘭守護者隊，成功將系列賽扳成2：2平手。本場比賽守護者在首局便由德勞特（Chase DeLauter）敲出安打先馳得點，但光芒在第3局由狄亞茲敲出二壘安打後，靠著阿蘭達（Jonathan Aranda）的中外野適時安打追成1：1平手。雙方一路僵持至第6局，光芒前兩棒阿蘭達與辛普森（Chandler Simpson）選到連續四壞保送上壘，第4棒主砲卡米內洛隨即咬中投手投球，敲出沿著左外野邊線的二壘安打送回超前分，助隊以2：1超前。關鍵的第7局上半，光芒打線全面爆發。在帕拉西歐斯（Richie Palacios）與沃爾斯（Taylor Walls）接連敲安並發動盜壘攻佔得點圈後，阿蘭達再度敲出右外野適時安打，並造成守護者右外野手德勞特發生致命接球失誤，一口氣跑回2分，隨後辛普森再補上高飛犧牲打，光芒單局灌進3分將比數拉開為5：1。守護者並未輕言放棄，7局下選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）轟出一發右外野陽春砲帶動反攻，羅奇歐（Brayan Rocchio）隨後補上適時安打追至3：5落後。然而光芒後援投手群及時踩住煞車，9局上狄亞茲更一棒將球送出右外野大牆，擊出一發鎖定勝局的兩分全壘打，個人全場貢獻2安打、2分打點，徹底澆熄守護者的反撲氣焰。投手方面，曾效力日職火腿與軟銀的先發投手馬丁尼茲（Nick Martinez）主投5.1局僅失1分表現亮眼，接手的培拉塔（Freddy Peralta）與後援牛棚聯手封鎖戰局。反觀守護者動用7名投手車輪戰，曾效力讀賣巨人的葛里芬（Foster Griffin）中繼3.2局狂飆5K失1分，但接手的牛棚未能守住戰局。光芒在客場強勢扳回一城後，雙方重回2比2平手起點，系列賽將迎來關鍵天王山之戰。