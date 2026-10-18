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特斯拉（Tesla）15日正式展示新款「Roadster Rocket」飛天電動跑車，車身靠著壓縮空氣推進器在半空中翻轉，畫面震撼全場，也兌現了執行長馬斯克（Elon Musk）近十年前許下的承諾。不過外界普遍質疑，這款跑車能否如期在2028年投產、又是否真能具備馬斯克描繪的所有功能。分析認為，比起「會不會飛」，更值得關注的是，這款車再次證明馬斯克已無意為一般消費者打造平價汽車，特斯拉正全力轉型為機器人公司，形同把主流汽車市場拱手讓給中國。事實上，馬斯克早在2018年就曾放話，要為新一代Roadster推出「SpaceX選配套件」，將旗下太空公司SpaceX的火箭推進技術直接搬上跑車，在車身加裝多組冷氣推進器，讓加速、轉彎甚至煞車性能突破傳統汽車的物理極限。如今Roadster Rocket在空中翻轉的畫面，正是這項構想的具體展現。對馬斯克而言，與其在一般轎車市場和對手拚價格、搶市占，不如把火箭、人工智慧與機器人技術整合起來，打造別人無法複製的產品。這也代表特斯拉的路線已明顯轉向，比起「多賣幾台車」，馬斯克更在乎的是重新定義交通工具本身。根據《華爾街日報》17日報導，馬斯克已表明，Roadster將是特斯拉最後一款專為人類駕駛推出的車型。他過去也曾暗示，中國汽車製造商實力強勁，許多西方車廠若少了政府扶持，恐怕根本無力競爭。長期擔任汽車產業顧問、曾在中國工作多年的鄧恩（Michael Dunne）指出，中國車廠已讓汽車變成「商品」，成本壓到無人能敵，西方車廠只剩兩條路，不是往高端發展，就是被淘汰出局，未來恐怕只能轉型為小眾品牌。諷刺的是，中國汽車產業的崛起，某種程度正是受到馬斯克電動車願景的啟發。中國政府更將主導電動車產業視為國家使命，不只為了保障就業，更是為了建立軍民兩用的產業體系，因為電動車與電池技術的累積，同樣能大幅提升國防科技與軍備實力。鄧恩分析，中國車廠享有低利貸款、免費土地、廉價能源及勞動力培訓等政府支持，形成一部規模龐大的工業機器，正逐步蠶食西方市場。管理顧問公司AlixPartners的報告也顯示，中國生產一輛電動車的成本，比歐洲低了約1.1萬美元。曾幾何時，特斯拉的製造成本優勢讓美國傳統車廠高層頭痛不已。但到了2024年初，換成馬斯克意識到局勢已變，他公開形容中國車廠是全球最具競爭力的對手，並直言若沒有關稅或貿易壁壘，中國車廠幾乎會擊垮全球多數汽車公司。這番發言一度被解讀為支持對中國加徵關稅，但馬斯克事後澄清並不支持。不過自那之後，他對人類駕駛汽車的興趣明顯降溫，轉而全力投入結合人工智慧與自駕技術的「Cybercab」無人計程車。Cybercab近期已正式加入特斯拉的機器人計程車車隊，特斯拉日前也宣布，德州奧斯汀工廠營運首月就已生產超過300輛Cybercab。