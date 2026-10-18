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巴黎手機、保養品遭當街分送 暴徒洗劫超市還襲警

馬賽愛馬仕遭殃 里爾蘋果直營店被闖入

巴黎市長怒批街道遭摧毀 民眾憂暴力模糊示威訴求

法國因生活成本飆漲及教育資源不足爆發大規模示威，卻在17日演變成嚴重暴力衝突。大批蒙面暴徒趁亂闖入商店，從精品店、珠寶行、蘋果直營店到超市、麵包店都成為洗劫目標，甚至有人將搶來的手機及保養品直接丟給街上群眾。法國政府表示，全國已有約1200人遭逮捕，超過150名警員受傷，巴黎市長更形容，首都部分街道幾乎遭到全面破壞。綜合法新社等媒體報導，法國17日爆發全國性示威，抗議物價高漲、公共服務品質下降，以及學校教育環境惡化。內政部估計約55萬人參與，法國總工會（CGT）則稱示威人數高達80萬。儘管多數民眾和平遊行，部分城市仍出現嚴重打砸搶燒事件，蒙面滋事者趁著警民衝突，闖入商家搜刮財物。在巴黎共和國廣場（Place de la République）附近，一家保養品品牌門市的玻璃櫥窗遭砸毀，闖入店內的暴徒將保養品直接往外丟，讓聚集在街上的數十人接取。附近一家電信門市也遭闖入，滋事者把搶來的手機拋向人群。另有年輕人洗劫超市，將酒瓶及飲料罐當成武器，朝警方投擲。法新社記者目擊，數名穿著黑色連帽上衣、戴著面罩的男子強行拉開商店鐵捲門，搜刮香菸、太陽眼鏡、服飾、珠寶及食物。有人從超市搬走裝滿蛋糕、果汁及酒類的袋子，還有人闖入珠寶店偷走古董時鐘，甚至將整排太陽眼鏡展示架搬空。部分暴徒試圖搜刮收銀機，將其砸在地上，卻發現裡面根本沒有現金。共和國廣場周邊滿地碎玻璃及殘骸，廣場紀念碑被塗鴉，地面鋪石遭撬起，附近酒吧及腳踏車也起火燃燒，現場濃煙瀰漫。暴力事件不只發生在巴黎。法國第二大城馬賽（Marseille）有數十家商店遭破壞，目標包括精品品牌愛馬仕（Hermès），以及珠寶、服飾、化妝品、家電及麵包店；當地一間鞋店也發生火警，消防人員緊急到場撲滅火勢。北部城市里爾（Lille）同樣傳出商店遭洗劫，市長德斯蘭德斯（Arnaud Deslandes）證實，市中心的蘋果直營店（Apple Store）遭滋事者闖入。南部城市尼斯（Nice）則有多家商店遭破壞，包括運動用品店及機車經銷商。法國總理勒克努（Sébastien Lecornu）譴責示威期間出現極為激烈的暴力行為，表示截至17日晚間，全國已有約1200人被捕、150名警員受傷。巴黎市長格雷瓜爾（Emmanuel Grégoire）則指出，首都部分街道遭到嚴重破壞，強調民眾擁有示威的基本權利，但暴力行為絕對無法接受。一名38歲的藝術教師阿爾瑪（Alma）表示，自己從未見過如此混亂的場面，雖然能理解民眾對政府的不滿，但也親眼目睹商家遭洗劫。另一名29歲公務員朱爾斯（Jules）認為，滋事者可能累積了深刻的社會怨憤，感覺自己被社會排除在外，但他也直言，這些暴力行為反而正在破壞示威原本想傳達的訴求。法國自2024年以來民眾購買力持續下降，今年美國與伊朗爆發戰爭後，燃料價格進一步飆漲，加上近期警方處理高中生示威的方式引發爭議，使社會不滿情緒持續升高。隨著法國明年即將舉行總統大選，這波從民生抗議演變成的暴力事件，也為法國政局增添更多不確定性。