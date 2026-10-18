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蔡康永刪文、帳號轉不公開 蔣萬安：尊重表達自由

藝人蔡康永近日在Threads發文「找京都人嘟嘟嘟」，遭外界聯想與台北市長選戰有關，引發討論。蔡康永昨（17）日刪除貼文，並表示「開玩笑若造成傷害就不有趣了」，隨後更被網友發現將Threads帳號設為不公開。對此，台北市長蔣萬安今（18）日受訪表示，台灣是民主自由的國家，必須尊重每個人自由表達意見與立場的權利，並堅定捍衛這項自由。蔡康永日前在社群平台Threads發表「找京都人嘟嘟嘟」貼文，因正值台北市長選戰期間，相關內容遭外界延伸解讀。面對爭議，蔡康永17日刪除貼文，並表示若玩笑造成傷害，就失去了原本的趣味，之後也將Threads帳號改為不公開。蔣萬安今日上午出席無黨籍台北市議員參選人吳怡潔競選總部成立活動，媒體詢問，如何看待蔡康永刪文後又將Threads帳號轉為不公開？蔣萬安回應，「我一開始就強調，我們一定要尊重每一個人，他可以自由表達自己意見、立場的權利。」他並表示，「台灣是一個民主自由的國家，所以我們也一定堅定捍衛這樣的權利。」