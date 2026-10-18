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新賽季想要一睹柯瑞（Stephen Curry）風采的球迷恐怕得特別留意了！金州勇士隊總教練科爾（Steve Kerr）近日公開向廣大球迷發出善意卻直白的「買票警告」，直言新賽季球隊將針對高齡老將實施嚴格的輪休管理，即使花大錢買了球票，在「背靠背」（連兩天出賽）賽事中柯瑞極有可能高掛免戰牌。隨著柯瑞年滿38歲，看他打球的機會已進入倒數階段，不少球迷不惜跨海砸重金搶票進場。然而，面對新賽季多達15次「背靠背」的嚴酷賽程，科爾在受訪時毫不避諱地向球迷喊話：「很多球迷買票進場就是為了看柯瑞，或者看陣中的資深球員。但當碰上連兩天的背靠背賽程時，我們可能就不會讓他上場。我必須直接告訴大家，買票時請務必看清楚賽程，因為不只是柯瑞，我們有太多老將需要進行負荷管理，這是我們目前唯一的應對之道。」除了38歲的柯瑞之外，勇士核心陣容「高齡化」現象明顯，包括40歲的霍福德（Al Horford）、36歲的格林（Draymond Green）以及37歲仍在養傷的巴特勒（Jimmy Butler）。在新賽季波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因病歸期未定的情況下，為了確保老將們能健康打到明年4月的關鍵戰役，背靠背賽事的次戰（如12月28日作客太陽、1月7日對活塞、2月10日作客塞爾提克、3月25日對暴龍）將成為輪休的高危險期。柯瑞上賽季尾聲因傷缺席了27場比賽，期間勇士僅打出9勝18敗的低迷戰績，最終無緣季後賽。為了避免重蹈覆轍，勇士防護團隊與教練團在新賽季訓練營刻意放慢柯瑞的備戰強度。他在熱身賽出賽時間受到嚴格控管，前四戰合計僅打64分鐘。科爾解釋：「我們今年是故意讓柯瑞的訓練進度慢下來，特別是考慮到他的膝蓋狀況。過去這個時候他早就憑藉自律調整到巔峰，但今年我們刻意壓抑他的訓練量，全力減輕膝蓋負擔。」柯瑞雖然對自己本季出賽65至70場抱持信心，但也坦言開季初期每場上場時間可能會低於過往習慣的32至34分鐘。教練團將在開季前與防護團隊坐下來逐一標註輪休場次，球迷若想親眼目睹柯瑞飆進三分球的身影，購票前務必得先翻開賽程表精打細算。