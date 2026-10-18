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▲高雄福華飯店Smile One精緻涮涮鍋推出多項優惠。（圖／高雄福華提供）

對中「5、2、0」消費達2000元 送龍蝦一隻

20:30後吃鍋領有折扣：點套餐8折、吃到飽650元

飯店的buffet「麗香苑」有樂齡優惠 最低560元

▲高雄福華麗香苑自助餐「麗香苑」有樂齡優惠，最低560元。（圖／高雄福華提供）

享千葉火鍋加碼 炸雞皮吃到飽

▲享千葉火鍋加碼推出炸雞皮吃到飽（圖／千葉火鍋提供）

入秋開始是吃鍋的好時節！高雄福華大飯店宣布，30樓的Smile One精緻涮涮鍋高空鍋物推出「520身分證優惠」，凡兩人同行同桌並出示身分證件，依證件號碼中的指定數字享有不同好禮：身分證號碼含有「5、2」，可獲贈美國板腱牛或台灣松阪豬一份；含有「2、0」，可獲贈綜合海鮮盤一份，內含草蝦、天使紅蝦、白蝦、生蠔及蛤蜊；若「5、2、0」三碼全中，且消費金額達2000元以上，即贈波士頓龍蝦一隻，優惠擇一使用。高雄福華大飯店30樓的Smile One精緻涮涮鍋，結合高空城市景觀與豐富鍋物選擇，推出多項餐飲優惠。壽星專屬禮遇方面，當月壽星本人用餐享套餐8折優惠，生日當日用餐更可享套餐6折優惠，為生日聚餐增添儀式感。平日晚餐吃到飽也推出優惠價，每位780元起。另還有「520身分證優惠」，凡兩人同行同桌並出示身分證件，依證件號碼中的指定數字享有不同好禮：身分證號碼含有「5、2」，可獲贈美國板腱牛或台灣松阪豬一份；含有「2、0」，可獲贈綜合海鮮盤一份，內含草蝦、天使紅蝦、白蝦、生蠔及蛤蜊；若「5、2、0」三碼全中，且消費金額達2000元以上，即贈波士頓龍蝦一隻，以上優惠擇一使用。此外，凡晚間20:30後用餐，個人套餐享8折優惠；20:30後平日晚餐吃到飽另有每位650+10%元的優惠價。喜愛海鮮的饕客也可選擇龍蝦雙人套餐，享原價75折優惠。飯店的buffet「麗香苑」也有優惠活動，包含樂齡敬老優惠，即日起至10月31日，持敬老卡即可享平日午、晚餐每位560元優惠價，假日午、晚餐每位850元，特殊節慶及連續假期不適用此優惠。另外，全台的享千葉火鍋將於11月1日-11月30日推出地表最邪惡美食「炸雞皮吃到飽」，同步再推出墨西哥辣粉、芥末海苔、薑黃、泰式香茅、孜然五種靈魂撒粉，五種風味自由搭配，實現炸雞皮自由。而千葉火鍋也於11月1日-12月31日推出「越南越有味－越式美食」主題饗宴，另規劃八道越式特色料理、五大風味專區。菜色包含「金月鮮蝦餅」、「南洋咖哩蟹」、「越式檸檬魚」、「金酥香茅魚」、「西貢香酥炸春捲」、「炙烤五花肉」、「海鮮涼拌木瓜絲」與「越式米線春捲」。