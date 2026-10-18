我是廣告 請繼續往下閱讀

蔣萬安4年缺席園長會議遭嗆 沈伯洋：沒參加的可多了

國民黨新北市長參選人李四川昨天成立幼托後援會，中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣在致詞時砲轟台北市長蔣萬安，4年任期內從未出席公私立幼兒園園長會議，而台北市副市長林奕華提油救火稱連任後會參加。對此台北市長參選人沈伯洋表示，蔣萬安食安、虐兒還有毒品會議也都沒參加，沒有參加的可多了，人民自然會有感受，到底有沒有在重視台北市民。蔣萬安挨轟4年從未出席幼兒園園長會議，反觀新北市長侯友宜年年出席，而林奕華緩頰稱雙北制度不同，「已允諾連任之後會參加園長會議」。沈伯洋今日回應，這跟制度不同好像沒有什麼直接的關係，還說連任才要參加園長會議，這是在設條件嗎？應該現在就要去彌補，而不是說連任後才多來參加。沈伯洋表示，大家都知道蔣萬安沒參加的可多了，像是寶林茶室事件後，食安會議也沒多參加，虐兒事件後，兒童保護會議也沒多參加，還有毒品的會議也不太參加，出席會議機率非常低，人民自然會有感受，到底有沒有在重視台北市民。