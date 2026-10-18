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蘇傳臣澄清雙北制度不同 北市過去由教育局代表出席

年底九合一選戰倒數41天，國民黨新北市長參選人李四川17日成立幼托後援會，擔任後援會長的中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣，致詞時提及台北市長蔣萬安4年來未曾出席園長會議，意外引發外界熱議。對此，蘇傳臣今（18）日特別錄製影片澄清，表示先前陪同台北市幼教界人士拜會蔣萬安後，才了解雙北市府的做法不同，台北市過去都是由教育局官員代表出席，且蔣萬安當場就已承諾，未來會親自參加園長會議。蘇傳臣昨日出席李四川幼托後援會成立大會，致詞時提到蔣萬安過去4年未曾參加園長會議，引發外界討論。蘇傳臣今日透過影片說明，先前曾陪同台北市幼教界夥伴拜會蔣萬安，經過市府說明後才了解，原來台北市與新北市的做法不同，「往年都是由教育局的長官去出席」。蘇傳臣表示，儘管雙北作法不同，但幼教界仍向蔣萬安提出建議，希望他能以台北市大家長的身分，親自出席園長會議，為第一線幼教工作者加油打氣。蘇傳臣指出，蔣萬安當時聽取建議後，立即指示教育局未來要進行相關安排，「他也承諾我們一定會到現場，去關心夥伴、給夥伴鼓勵」，強調蔣萬安在拜會當下就已做出承諾。