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15日親自邀盧秀燕掌競總 隔天就獲點頭答應

看中盧秀燕「有議有決」 大罷免作戰經驗獲立委肯定

羅智強、徐巧芯掌選戰要職 蔣萬安將密集接受專訪

選戰主軸盼回歸民生經濟 降低政治攻防

年底九合一選戰進入倒數，尋求連任的台北市長蔣萬安競選團隊也正式成形，明（19）日將宣布由台中市長盧秀燕出任競選總部主任委員，國民黨立委羅智強擔任總幹事、徐巧芯擔任執行總幹事，徐巧芯辦公室主任陳暉則出任執行秘書。據了解，蔣萬安看中盧秀燕的決策效率、領導能力及黨內整合實力，希望藉由盧坐鎮競總，強化團隊反應速度，並凝聚藍營士氣。尤其盧秀燕過去在台中推動藍白合作的經驗，也被視為此次人事布局的重要考量。據了解，蔣萬安與盧秀燕的幕僚過去就曾針對競總主委人選交換意見，雙方逐漸形成共識。直到15日盧秀燕赴台北有私人行程，蔣萬安把握機會與盧當面會談，正式邀請她擔任競選總部主委。不過，盧秀燕當時並未立即答應，直到隔（16）日才點頭接下競總主委一職。國民黨立委徐巧芯也證實，蔣萬安是在週四當面詢問盧秀燕，盧秀燕則於週五答應。徐巧芯指出，盧秀燕的執行力是這次人事安排的重要原因之一，未來由盧秀燕與羅智強共同投入選戰，將有助於加快團隊反應速度，加上盧秀燕人和佳，也能展現國民黨團結氛圍，進一步凝聚藍營士氣。至於蔣萬安為何選擇盧秀燕掌舵競總？藍營人士分析，盧秀燕過去主持會議時，向來具有強烈主導性，不僅能充分討論，更能迅速做出決策，展現「有議有決」的領導風格。藍營人士指出，尤其在大罷免期間，盧秀燕曾與立委召開多場作戰會議，其指揮能力與決策效率，讓參與會議的立委留下深刻印象。而在台中歷次選戰輔選過程中，只要盧秀燕親自坐鎮，整體團隊的運作效率往往就會提升。此外，盧秀燕不只是單純聽取幕僚提案的決策者，經常親自提出議題方向，成為團隊策略的發動者。藍營人士認為，這樣的領導模式經過多次選戰累積，不少台北市立委及輔選團隊也曾親身體驗或有所耳聞，因此成為此次邀請盧秀燕的重要原因。另據了解，盧秀燕過去在台中推動藍白合作的成果，被部分藍營人士認為優於台北，因此也希望借重盧秀燕的經驗，進一步強化台北市的藍白整合。除了盧秀燕出任主委，競選團隊也將由羅智強擔任總幹事、徐巧芯擔任執行總幹事，陳暉則出任執行秘書，其他台北市國民黨立委也將有新的選戰職務。羅智強日前已代表蔣萬安陣營參與台北市長電視辯論協商，接下來更將站上選戰第一線，負責政策論述及回應外界攻防，與蔣萬安採取雙線出擊模式，分別接受媒體專訪，擴大選戰議題的討論。對於未來選戰方向，藍營人士指出，盧秀燕過去在選戰中，傾向將議題主導回民生與經濟層面，而這也正是盧秀燕與蔣萬安希望凸顯的施政領域。藍營人士認為，選舉不應只是攻擊與防守，更不該讓政治議題持續造成社會對立，真正的目的應是讓民眾選出適合的市長。因此，未來盧秀燕坐鎮競總後，預期將著重市政建設、民生經濟等議題，希望降低政治攻防，讓選戰回歸城市治理與政策討論。