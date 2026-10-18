台灣知名百貨公司新光三越台南中山店，擁有30年歷史將在2026年10月31日熄燈，結束營業前推出全館1折起出清特賣，官方小編最新推薦按摩椅福利品最低3折起、現省萬元，JINS專區鏡框最低7折、BENGER專區均一特價，現場還有寶可夢球球海獅、精靈球授權商品等；在社群寫下回憶還要送「臺灣祀典武廟聯名錢母」。
新光三越台南中山店1折全館出清！10/31熄燈特賣
1996年10月開幕的新光三越台南中山店，是營運近30年的知名百貨公司地標，承載台南人滿滿回憶。官方宣布，新光三越台南中山店將於2026年10月31日正式結束營業，熄燈倒數前推出「璀璨30・感謝有你」週年慶活動，全館最低下殺1折起清倉優惠，包括家電、寢具、3C展機與上萬件服飾都好划算。
官方小編最新推薦：
◾️按摩椅福利品：最低3折起、現省萬元以上，
◾️ROOTS超殺優惠：3折起
◾️運動品牌：FILA下殺38折起
◾️質感女裝：M'S GRACY 1折起
◾️JINS專區鏡框：最低綠圓標7折、藍圓標8折
◾️BENGER專區均一特價890元；單筆3000再折300
◾️寶可夢授權商品快閃店：球球海獅獨家展示中！10月24日還有卡比獸見面會別錯過。
送臺灣祀典武廟聯名錢母！寫下新光三越台南中山店回憶
新光三越台南中山店即將於10月24日至10月26日，攜手台南祀典武廟，推出「保庇好運來・山寶臺灣祀典武廟聯名錢母」。全館累計消費滿2000元即可兌換，數量皆有限，送完為止。
新光三越小編表示，想「繼續聽聽大家想對我說的話」，特別請主管加碼「保庇好運來・山寶臺灣祀典武廟聯名錢母」好禮，號召鐵粉在社群按讚並留言寫下回憶分享，就能參加抽獎，有機會獲得聯名錢母乙組（限量發送，送完為止）。
週年慶優惠！滿3000贈1000 最後一檔快搶
活動期間，持新光三越貴賓卡／金卡／銀卡／橘卡，於當日當店消費滿指定金額，即可憑新光三越APP至1F服務台兌換指定贈品乙份。（各波段活動期間，每會員ID限兌換乙份，同期卡友禮擇一門檻兌換，恕不累贈，贈完為止）
活動日期10月9日至10月18日、10月30日至10月31日限量300份。全館單筆滿3000元（含）以上 贈「1000點」skm points（大家電／法雅客／iStore恕不參加本活動）
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1996年10月開幕的新光三越台南中山店，是營運近30年的知名百貨公司地標，承載台南人滿滿回憶。官方宣布，新光三越台南中山店將於2026年10月31日正式結束營業，熄燈倒數前推出「璀璨30・感謝有你」週年慶活動，全館最低下殺1折起清倉優惠，包括家電、寢具、3C展機與上萬件服飾都好划算。
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