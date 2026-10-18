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不到48小時急遽增強 氣象專家：威力超出預期

氣象局發布極端強風警報 警告外出恐遭飛散物擊中喪命

豪雨恐超過150毫米 關島、塞班島嚴防淹水

今年第30號颱風「薔琵」（Champi）威力驚人，短短不到48小時便從熱帶風暴迅速增強至相當於美國4級颶風的強度，17日凌晨更以極近距離掠過關島南端，隨後進一步增強為超級颱風，最大持續風速達每小時約241公里。美國國家氣象局警告，強風具有致命危險，可能造成大規模停電，部分地區恐需數天甚至數週才能恢復供電。根據《紐約時報》報導，薔琵沿太平洋向西北移動，逼近關島及北馬里亞納群島，17日凌晨從距離關島最南端不到16公里的海域掠過。當時颱風強度已相當於美國4級颶風，持續風速超過每小時209公里。薔琵通過關島附近後，進一步增強為超級颱風，最大持續風速達每小時150英里，約241公里。美國國家氣象局關島辦公室氣象學家德庫（David DeCou）表示，這次關島幾乎遭到颱風正面侵襲，所幸最強風暴中心並未直接登陸。薔琵在不到兩天內，便從熱帶風暴迅速增強至相當於4級颶風的強度，增強速度令氣象專家驚訝。關島氣象局氣象學家斯坦科（Paul Stanko）指出，雖然原本就預期薔琵會出現快速增強現象，但實際增強幅度仍超出預測。17日關島南部首當其衝，遭受最猛烈的風勢侵襲。德庫表示，由於當地缺乏足夠的風速觀測設備，無法取得實際最大陣風數據，但推估陣風可能遠超過每小時161公里。位於關島北部的機場，則已測得每小時約129公里的陣風。面對猛烈風勢，美國國家氣象局針對關島南部發布極端強風警報，警戒持續至18日上午，並形容當地正面臨極度危險的情況。氣象局警告，強風可能將戶外物品吹起，形成具有致命威脅的飛散物，「民眾若貿然外出，恐因遭到擊中而喪命。」此外，關島部分地區17日凌晨已陸續傳出停電。氣象局警告，颱風可能導致全島電力系統受損，最嚴重情況下，停電時間可能長達數天至數週。除了強風，薔琵也為關島帶來大量降雨。氣象局預測，17日當地累積雨量可能超過6英吋，約152毫米，因此發布突發性洪水警報，警戒持續至18日上午。鄰近的北馬里亞納群島，包括天寧島（Tinian）及塞班島（Saipan），也可能受到颱風外圍環流影響，出現強風及豪雨。