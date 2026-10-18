我是廣告 請繼續往下閱讀

西門町甜甜圈店震撼教育奧客！現場排隊排到路口轉彎處

「排隊已經轉個彎到漢口街了，捲髮奶奶挽救了西門商圈？」、「超好笑，西門町甜甜圈店員從窗口一跳出來後，生意人潮也全部都出現了」

西門町甜甜圈店「打架店員正常上班」！人潮大排隊居民都驚呆：應該要加薪

網友也集體回報，透露該名店員依然有正常上班，不過沒有站在櫃檯。

「至少搬來這裡到現在，沒看過這間甜甜圈排到轉彎處過，這個奧客震撼教育真的是很厲害，這生意好到老闆應該要給他加薪才對」。

▲甜甜圈店該位打架的店員目前仍然持續在店內上班，不少民眾周末都去甜甜圈店朝聖力挺店家，連附近居民都被人潮嚇到。（圖/Threads）

西門町知名「捲髮奶奶鮮奶脆皮甜甜圈」近日爆發店員跟顧客互毆的事件，原因是有客人不按照規定排隊還出言辱罵店員，結果店員情緒失控暴走引起雙方肢體衝突。然而事發過後，有不少民眾大力支持甜甜圈店員，紛紛到現場朝聖，表示該名店員目前仍然正常上班，且現場人潮比過去還要多更多，排隊甚至排到路口轉角，甜甜圈店可能根本沒想到店員的「鐵拳教育」，竟然讓生意一飛沖天。有不少網友在社群平台「Threads」貼文指出只見貼出的影片、照片中，捲髮奶奶大排長龍，不少等著買甜甜圈的顧客甚至排隊排到該路口的轉彎處。貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「台灣人就是這麼可愛，如果你受委屈了，只有台灣人會像這樣支持你」、「這生意爆裂程度，老闆真的要給他加薪吧，也沒人敢不乖乖排隊了」。然而有許多人也關心，該位打架的店員是否還有繼續在店內上班，捲髮奶奶鮮奶脆皮甜甜圈的Google評價，原本在打架事件之前本來是4.8顆星，結果事件過後湧入大量5顆星補血，現在直接上升到4.9顆星，可見網路力量的驚人之處。《NOWNEWS》記者也實際採訪住在附近的李先生，他透露自己最常去吃隔壁的「天天利滷肉飯」，但甜甜圈的人潮其實沒有這麼多，不過打架事件因為發生在周末前一天，結果這兩天許多民眾都直接殺到現場去支持店員，