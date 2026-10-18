我是廣告 請繼續往下閱讀

藍營大團結 匯聚「善流」抵抗洋流

距離11月28日九合一大選只剩1個多月，藍營近期在桃園持續以「善流」對決「洋流」作為選戰主軸。國民黨桃園市議員凌濤9月底就曾喊出，要以張善政代表的「善流」對抗他所稱的「新洋流」；而張善政昨（17）日晚間與桃園市議長邱奕勝舉行競選總部聯合造勢，台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等藍營要角到場，主辦方稱現場湧入3萬人，凌濤今（18）日指出「善流」力量已經外溢，更稱這個週末就是「善流」壓垮「洋流」的起點。凌濤今發文表示，北北基桃首場聯合造勢湧入3萬人，現場更有許多民眾自發前來、一路擠滿溪岸，讓他形容「善流」的力量已經外溢，這個週末就是「善流」壓垮「洋流」的起點。他提到，自己與王淺秋一同主持張善政與桃園市議長邱奕勝競選總部聯合造勢大會，現場看到滿滿人潮，認為已經吹響勝利號角。凌濤指出，北北基桃是一日生活圈，城市發展與競選步調都必須串聯，才能發揮最大力量。他表示，張善政、蔣萬安、謝國樑，以及李四川大進場時被群眾簇擁，短短一段路就走了近20分鐘，顯見藍營支持者的熱情已被點燃。他也提到，民眾黨賴香伶、洪毓祥等人到場力挺，展現藍白合作氣勢；朱立倫、盧秀燕、侯友宜、趙少康及吳志揚等人也現身，展現藍營大團結與「市政一棒接一棒」的理念。凌濤最後表示，4年前桃園的勝利就是從老街溪這塊「勝利之地」出發，4年後，「桃園前進，繼續挺善良」的藍白合理念也要從這裡再次出發，匯聚不分黨派、不分地域的「善流」，就是抵抗「洋流」的最好利器，並喊話「桃園贏，台灣一定贏！」