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▲李多慧（如圖）曾締造應援7戰全勝、勝率100％的驚人紀錄，被球迷封為「勝利女神」。（圖／記者嚴俊強攝影）

中職台灣大賽上演史上首次「龍象對決」，昨日味全龍拿下首勝，韓籍啦啦隊成員李多慧今（18）日現身「CARDPASS TAIWAN 2026 世貿卡展」，坦言擔任啦啦隊8年還沒看過總冠軍，因此喊話味全龍：「我相信今年一定要拿下總冠軍，可以吧味全龍，打起精神！」並認為奪下首勝是好的開始。昨日是「龍象對決」首場對決，李多慧公開一整天VLOG，從一大早八點半到晚上十點半，工時超過14小時直接累癱。今一早又現身世貿卡展，她受訪時坦言：「現在眼睛打不開。」但是李多慧開心表示，昨日拿下首勝真的很有意義，覺得第一場比賽很重要，因為能帶動整體氣勢，所以相信今天也能再奪下勝利。此外，李多慧曾締造應援7戰全勝、勝率100％的驚人紀錄，被球迷封為「勝利女神」，但她坦言擔任啦啦隊8年還未看過總冠軍，因此喊話味全龍說：「我相信今年一定要拿下總冠軍，可以吧味全龍，打起精神！」而日前味全龍已公布應援班表，李多慧4天都會到場，唯獨10月23日缺席，對此她表示當天已經有排定工作，但如果結束後仍會想到現場看看。而昨日中信兄弟以0比3輸給味全龍隊，先發投手勝騎士（Mario Sanchez）事後在Instagram上發文，透露家人安全受到威脅，因此呼籲外界不要牽連到妻小，「更不要做出任何可能傷害他們的行為。」而李多慧聽到消息後也驚訝回應：「真的嗎！我覺得比賽就是比賽，每個球員都是很努力的。」