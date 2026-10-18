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藝人沈建宏2024年被前女友Bella毀滅性爆料，稱他交往期間劈腿、酒後亂性、花錢買春等，讓他名聲跌落谷底，也因此淡出演藝圈。事隔一年，沈建宏又出現了，他驚喜出現在韓國演歌歌手HARU的釜山演唱會中，還聊到了跟前女友的關係，表示自己太戀愛腦，已經3年不敢談戀愛了。2024年被前女友Bella指控交往期間與其他人曖昧、劈腿，甚至花錢買春等，沈建宏先是承認酒後亂性，但否認買春一事，風波過後，他逐漸淡出演藝圈，將生活重心轉往新加坡，不只擔任駐唱歌手，也投入醫美事業。經歷這場風波後，沈建宏坦言，自己過去非常「戀愛腦」，因為小小年紀就在演藝圈工作，一直希望可以有一個家，有人可以陪伴，所以過去只要一單身，就會覺得很孤單去找下一段感情，但現在自己已經3年沒有新感情了，不僅學會跟孤單共處，也知道如何享受自由。本次沈建宏現身HARU釜山演唱會，除了翻唱太陽的〈眼、鼻、嘴〉，聊到本次機會，沈建宏說自己一直很欣賞Haru的歌唱實力，因此韓國朋友就介紹他們認識，在台灣消失一年多，這一年多沈建宏到了新加坡當駐唱歌手，這一次也是特別從新加坡來釜山。除了重新找回舞台節奏，沈建宏也準備以音樂作品宣告回歸，他預計在本月30日推出新歌，這次不只演唱，還將親自包辦詞曲創作，把這幾年經歷的低潮、感情變化與心境轉折寫進作品，其中「把愛退回到朋友位置」正是他這段時間最深刻的體悟，也成為新歌創作的靈感。