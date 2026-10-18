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八旬謝森山出馬 台灣僅存手繪電影看板畫師之一

少年時天天看戲院看板 60多年後作品掛回大廟口

桃園市長張善政近日在桃園景福宮旁掛出最新競選看板，一改常見的電腦輸出風格，改以古早手繪電影海報呈現，融入大廟周邊舊城景觀。張善政競辦今（18）日表示，這幅作品出自桃園在地、現年81歲的國寶級電影看板畫師謝森山之手，團隊再將大師親筆原畫等比例輸出成巨幅帆布。謝森山坦言，畫政治人物和電影明星不同，一開始還擔心成果不像，直到有鄰居路過工作室，一眼認出「這是張善政市長！」才終於放下心來。謝森山15歲便入行當學徒，從業超過一甲子，全盛時期曾同時替7家戲院繪製看板，即使後來電腦輸出海報逐漸取代手繪作品，他仍持續守著這門技藝，以經手無數電影海報，曾畫過《賽德克・巴萊》、《水行俠》等作品聞名，他也描繪過李小龍、奧黛麗赫本等人物；此次則在家人鼓勵下再次提筆，挑戰將張善政化身為電影海報主角。張善政競辦發言人洪于媗今表示，台灣目前僅存2名手繪電影看板畫師，謝森山與台南畫師顏振發齊名，素有「北謝森山、南顏振發」之稱。洪于媗說，謝森山過去雖畫過許多電影人物，但政治人物和一般電影海報的創作方式畢竟不同，因此創作初期自己也有些擔心。直到有一天鄰居經過工作室，一看到正在繪製的作品，馬上脫口而出：「這是張善政市長！」謝森山聽到後才總算安心，確認人物辨識度沒有問題。張善政在創作期間也曾親自前往工作室拜會謝森山，表示能請到大師替自己提筆深感榮幸。他也說，謝森山一甲子堅守手繪技藝，是珍貴的職人精神，城市發展除了建設，也應重視人文與文化傳承，讓這些老手藝被更多人看見。另外，這幅競選看板選在景福宮旁，也對謝森山別具意義。洪于媗表示，謝森山自幼就住在大廟旁，小時候常被戲院外高掛的手繪電影看板吸引，當時便曾想著：「假如這些看板是我畫的，那多好！」也因此走上手繪電影海報這條路。相隔一甲子後，由他親手畫出的作品如今又高掛在兒時生活的大廟口，也像是繞了一大圈後，完成少年時期的夢想。洪于媗也指出，景福宮周邊是張善政任內推動桃園舊城再生的重要區域，目前市府已完成景福宮兩側22戶店家立面整建，以「修舊如舊」方式重現大廟口舊城風貌。團隊因此刻意將手繪電影看板與大廟周邊景觀結合，希望除了作為競選宣傳，也能向桃園舊城的文化記憶致敬。