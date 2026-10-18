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近代中國才女林徽因不只以文學成就留名，就連跟梁思成留下的後代都受到許多關注，近日她的曾孫女梁周洋現身美國紐約，參加祖先留學時的回憶演講，現在43歲的她保養得當，照片曝光後，被誇比「台灣第一名模」林志玲還漂亮。梁周洋日前出席了《大洋彼岸——林徽因、梁思成的美國歲月》的講座，由長期研究林徽因、梁思成的學者黃振翔博士以及梁周洋一起主講，內容討論林徽因、梁思成兩人在一百年前赴美留學，這段經驗該如何改變中國建築史研究領域，讓聽眾一起認識這對夫妻不同人知的一面。一名網友透露自己參加了本次演出，表示今年43歲的梁周洋保養的特別好，「美得像林志玲！還一起合了照！」只見公開的照片中，梁周洋穿著紅色褲裝正裝，笑起來擁有當代知性美，讓人目不轉睛，不免多看了兩眼。梁周洋是林徽因與梁思成的曾孫女，玄祖父則是近代思想家梁啟超，祖父梁從誡是環保組織「自然之友」的創始人，父親梁鑒則是青銅鏡收藏與文物研究家，讓梁周洋從小就在充滿文化的家庭環境中長大。而梁周洋7歲時就跟媽媽一起去美國生活，擁有哥倫比亞大學與英國牛津大學的雙碩士學位，她曾在美國擔任金融分析師，後來自己創業，之後又就讀歷史保護相關研究所，投入文化遺產的記錄與研究。