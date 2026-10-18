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法國大規模示威衍生的街頭暴力，正波及運動品牌與足球周邊商店。當地時間17日、台灣時間18日凌晨，波爾多迪卡儂（Decathlon）門市遭洗劫後起火，其他城市也傳出Nike、Foot Locker及法甲里爾球團商店受災。從運動裝備、球鞋到球迷商品，熟悉的消費品牌成為這波商業損害的一部分。法國《世界報》發布波爾多迪卡儂門市起火的影像報導，指出位於聖凱瑟琳街（Rue Sainte-Catherine）的店面遭洗劫後發生火災，火勢進一步蔓延至所在建築。這起事件的影響，已不只是店內商品損失，建築本身也受到波及。法新社報導，波爾多受攻擊商家還包括運動用品零售商Intersport，顯示當地運動零售業受災並非單一門市事件。法新社18日凌晨更新的各地災情指出，里昂Nike門市成為攻擊對象；南特的Foot Locker、Courir等鞋類零售商同樣受波及。足球產業也未能置身事外。里爾多家商店遭洗劫或破壞，其中包括法甲里爾俱樂部（LOSC）的球團商店。法國南部尼斯也傳出商圈受災。Europe 1引述地方政府及檢方資訊報導，約十多家商店遭破壞、洗劫，包括迪卡儂、JD Sports、電玩零售商Micromania及一家Yamaha機車商店。尼斯檢方當晚表示，約40人被拘留。部分人士破壞商店之外，也損毀候車亭與市警車輛，商業活動與公共設施同時受到衝擊。面對各地商店受創，Lacoste執行長吉貝爾（Thierry Guibert）透過社群表達憂心，表示難以接受眾人共同建立的成果遭到摧毀，並指出許多企業經營者都有相同感受。法國總理勒克努（Sébastien Lecornu）表示，已指示相關部會協助失去營業生計的業者；商業部長帕潘（Serge Papin）也承諾支援受影響商家。