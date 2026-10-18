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蔣萬安盛讚陳怡潔「值得鄉親相挺」

天母停車位難尋 陳怡潔主張「共享停車」

台北市士林北投區市議員候選人陳怡潔天母競選總部今（18）日成立，昔日立院同事、台北市長蔣萬安與台北市議長戴錫欽到場力挺，盛讚陳怡潔有專業、有能力、服務又好，替士林、北投爭取很多建設與福利，呼籲天母鄉親全力支持陳怡潔，現場氣氛熱烈。蔣萬安致詞時表示，陳怡潔是他在立法院第九屆的同事，兩人在勞工權益、颱風假等議題上都有合作與共識；他也盛讚陳怡潔懂政策、懂質詢、懂預算，地方服務口碑好，平時也勤走地方，絕對值得鄉親相挺。蔣萬安指出，士林北投的發展無可限量，市府爭取輝達進駐，將帶來上萬個工作機會；洲美國小推動AI教育，北環段捷運也將帶動周邊商圈。陳怡潔也主張推動「一里一日照」，配合里長、結合醫師與護理師等醫療資源，讓長輩在社區就能得到照顧，不必再奔波各大醫院。針對天母停車與交通問題，陳怡潔指出，天母停車位長期不足，平日放學、下班時段就不夠用，舉辦活動或棒球賽時更是一位難求，她主張結合公家機關、商場與學校推動共享停車；天母棒球場已經升級，市府也應同步做好賽事日的交通疏導，並讓棒球場與周邊里鄰、國小更緊密合作，帶動在地商圈。此外，陳怡潔也提出「風雨操場」構想，未來將向市府建議在公園設置有遮蔽的運動空間，讓長輩、小朋友和喜歡運動的鄉親，下雨天也有地方可以活動、運動，不必因為天氣而中斷。在都更方面，陳怡潔表示，住三基準容積率從225%提高到300%是重要的一步，但都更不是靠一位議員就能完成，需要各方全力配合。她將協助地方推動公辦都更，也主張委外整合的相關成本應由市府吸收，讓都更真正往前走。