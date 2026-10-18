高雄捷運今（18）日上午驚傳外籍乘客脫序行為！有旅客表示，在岡山車站一帶，一名外籍黑人男子疑似因列車抵達終點站後遭其他乘客叫醒，竟在車廂內脫褲朝座位區小便，嚇得周遭乘客紛紛走避。相關影片及目擊描述曝光後，引發網友熱議。對此，高雄捷運公司回應，經了解，該名旅客疑為酒醉後行為失序，已針對違規行為開立告罰單，列車也已完成緊急清潔，後續將再進行完整清潔消毒。
目擊者還原經過！外籍男突在座位區小便
一名旅客在社群Threads上發文表示，自己久未搭乘捷運，沒想到就遇上這起事件。從其描述及相關影片可見，一名身穿花襯衫的外籍男子突然拉下褲子，在車廂座位區小便，讓一旁乘客相當錯愕，紛紛與男子拉開距離。
另有其他目擊現場情況的女乘客表示，當時車廂內有3名外籍男子，列車抵達終點站後仍在睡覺，部分乘客出於好意上前叫醒他們。她也是其中一名叫醒乘客的人，並指出，其中一名男子醒來後看似不悅，隨後走到一整排座位中僅有一名女性乘客的位置旁，面向牆壁並掏出下體小便，讓現場乘客相當傻眼。
相關影片及目擊者說法曝光後，引發大批台灣民眾關注討論，有人表示「該驅逐就驅逐」，也有人直呼難以置信，甚至留言表示「第一次覺得希望這是AI影片」，這樣的行為讓人對公共座椅產生心理陰影。
高雄捷運開罰外籍遊客！後續將完整清潔消毒
針對此事，高雄捷運公司表示，經了解，該名外籍旅客疑似酒醉後行為失序。公司接獲旅客通報後，已指派人員上車處理，並針對違規旅客開立告發單，依照大眾捷運法可處$1500以上，$7500以下之罰鍰，並可拒絕載運。
高捷指出，列車已完成緊急清潔，後續還會進行完整清潔及消毒，以維護車廂環境與其他乘客的乘車安全。
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一名旅客在社群Threads上發文表示，自己久未搭乘捷運，沒想到就遇上這起事件。從其描述及相關影片可見，一名身穿花襯衫的外籍男子突然拉下褲子，在車廂座位區小便，讓一旁乘客相當錯愕，紛紛與男子拉開距離。
另有其他目擊現場情況的女乘客表示，當時車廂內有3名外籍男子，列車抵達終點站後仍在睡覺，部分乘客出於好意上前叫醒他們。她也是其中一名叫醒乘客的人，並指出，其中一名男子醒來後看似不悅，隨後走到一整排座位中僅有一名女性乘客的位置旁，面向牆壁並掏出下體小便，讓現場乘客相當傻眼。
相關影片及目擊者說法曝光後，引發大批台灣民眾關注討論，有人表示「該驅逐就驅逐」，也有人直呼難以置信，甚至留言表示「第一次覺得希望這是AI影片」，這樣的行為讓人對公共座椅產生心理陰影。
針對此事，高雄捷運公司表示，經了解，該名外籍旅客疑似酒醉後行為失序。公司接獲旅客通報後，已指派人員上車處理，並針對違規旅客開立告發單，依照大眾捷運法可處$1500以上，$7500以下之罰鍰，並可拒絕載運。
高捷指出，列車已完成緊急清潔，後續還會進行完整清潔及消毒，以維護車廂環境與其他乘客的乘車安全。