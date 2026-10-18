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▲西門町甜甜圈店爆發衝突後，莊先生（右）特地與家人前來聲援，直言「看的人都會想出氣」，但也認為店員動手過於偏激。（圖／記者周淑萍攝）

看新聞才知道店在哪！莊先生專程買7顆甜甜圈聲援

民眾：看的人都會想出氣

衝突店員18日未上班

▲事件延燒至今（18）日，店門口仍可見排隊人潮。（圖／記者周淑萍攝）

台北市西門町知名「捲髮奶奶鮮奶脆皮甜甜圈」16日爆發店員與女顧客肢體衝突，店員因不滿婦人插隊、出言辱罵，情緒失控跳出櫃檯追打對方，畫面曝光後引發熱議，沒想到店家生意不減反增，還有民眾專程前來聲援。《NOWNEWS今日新聞》今（18）日實際走訪，遇到特地前來消費的莊先生，他透露，原本根本不知道這家店在哪裡，是看了新聞才決定來支持，一口氣買了7顆甜甜圈，更直言雖然店員動手有點偏激，但看到奧客的行為讓他也氣不過，直言「我覺得看的人都會想出氣」。《NOWNEWS今日新聞》18日上午實際走訪西門町甜甜圈店，上午11時30分開賣前，現場已有民眾排隊等候，其中以外國觀光客居多，不過也有台灣民眾因為這起衝突事件，特別前來支持店家。受訪的莊先生表示，自己原本根本不知道這家甜甜圈店在哪裡，是看到網路新聞後才知道，今天特別前來消費。當記者詢問是否因為這起事件，想要用行動支持店員，他毫不猶豫回答「對啊」，莊先生強調，希望藉此替店員加油打氣，他認為店員原本就是在做他該做的事情，「管理秩序很好，本來就應該要排隊啊！」透露今天一口氣買了6顆甜甜圈，另外還加購1顆奶黃口味。對於店員與女顧客爆發衝突，莊先生坦言，店員動手的行為確實「有點偏激」，但情緒可以理解，更直言「我覺得看的人都會想出氣」，認為看到有人不遵守排隊秩序，難免會替店員感到不平。莊先生透露，自己從事IT相關工作，同樣需要面對客戶、接聽電話，因此多少能體會第一線服務人員的心情。他也坦言，自己很不喜歡有人插隊，認為遵守排隊秩序本來就是基本的禮貌。不過，莊先生也強調，，認為遇到不守規矩的顧客，大不了拒絕做生意、請對方離開就好，覺得沒有必要演變成肢體衝突。莊先生也透露，今天前來消費時，原本想看看發生衝突的男店員是否仍在店內工作，不過並未見到本人。《NOWNEWS今日新聞》實際詢問店家，店員簡短回應，今天沒有上班。回顧整起事件，16日傍晚一名女顧客因未依規定排隊遭勸導，輪到她點餐時與店員爆發口角，雙方甚至互丟物品，最後演變成肢體衝突。店家事後公布監視器畫面還原經過，雖然強調顧客有插隊及言語辱罵等不當行為，但也坦承員工動手確實不對，承諾將加強情緒管理及危機處理教育。