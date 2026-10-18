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卓榮泰批違憲、世代不公 陳以信質疑賴卓標準不一

籲中央縮小縣市福利落差 陳以信：老人福利不該分藍綠

立法院16日三讀通過《老人福利法》修正案，針對綜合所得稅稅率未達20%的65歲以上長者，由政府全額補助健保費，行政院長卓榮泰批評修法恐涉及違憲、造成世代不公。不過，總統賴清德17日在屏東，卻公開肯定縣長周春米推動長者健保費補助，還兩度表示「這樣就妥當了」。對此，國民黨文傳會主委陳以信今（18）日痛批，賴卓根本是雙重標準，「難道民進黨做就可以，國民黨做就不行？地方做就可以，中央做就不行？」陳以信表示，卓榮泰前一天才針對立法院三讀通過的《老人福利法》第22條修正案，批評中央補助長者健保費將增加政府財政負擔，甚至涉及違憲及世代不公，沒想到隔天賴清德卻在屏東公開稱讚民進黨籍縣長周春米推動相同方向的老人福利政策。陳以信質疑，「老人健保費補助到底是德政還是惡政，難道還要看是哪個政黨執政？」他更反問，難道屏東的長者值得照顧，其他縣市的長者就不值得？地方政府可以補助，中央政府卻不行？批評賴卓對老人福利的態度明顯不一致。陳以信指出，立法院此次修法，就是希望落實長者福利平等，讓全國符合條件的長者，都能獲得中央健保費補助，不必因為居住縣市不同，或地方政府財政能力有差異，而受到不同待遇。陳以信強調，目前各縣市長者健保費補助存在落差，財政充裕的地方政府可以提供補助，財政不足的縣市卻未必有能力推動，中央政府應思考如何縮小差距，而非一味批評修法。陳以信最後要求賴清德與卓榮泰公開說明，究竟是否支持中央擴大補助全國長者健保費，並批評「老人福利不是民進黨的政治專利」，不能民進黨做就稱為德政，國民黨推動卻被指違憲；地方做叫照顧老人，中央做就變成世代不公。