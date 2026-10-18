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▲日前有房仲將李多慧（如圖）的住處作為賣點，引發抨擊，而她則高EQ表示：「很感謝公司跟我聯絡。」（圖／記者嚴俊強攝影）

韓籍啦啦隊女神李多慧來台人氣高居不下，今（18）日現身「CARDPASS TAIWAN 2026 世貿卡展」，瞬間吸引大批粉絲與收藏家圍觀，她不僅親自展示大會專屬的「1 of 1」限定收藏卡，更在現場留存專屬唇印與簽名進行公益競拍，不到5分鐘就以16萬元出售。李多慧受訪時表示：「真的嚇到！出乎意料之外。」沒想到能拍賣到如此高的價格。李多慧今在舞台上當場為卡片蓋上專屬唇印並寫下親筆簽名，打造獨一無二的夢幻卡牌。而本次活動特別結合公益拍賣，現場釋出2張限定卡進行競標，最終兩張卡牌成功以16萬元出售，讓現場驚呼連連。受訪時李多慧對於現場粉絲競標16萬直呼：「真的嚇到！我完全沒想到！好厲害怎麼可能！」但是她認為做公益是好事，一度擔心無法拍賣出好價格，因此很感謝對方願意花16萬奪得珍貴卡牌。李多慧來台發展邁入第4年，穩坐啦啦隊人氣第一寶座，然而日前卻有房仲將她的住處作為賣點，發文表示：「想跟多慧變成鄰居歡迎找我。」讓不少粉絲擔心她的居住隱私遭曝光，引發軒然大波。對此，李多慧透露事後有收到對方公司的聯絡，高EQ表示：「很感謝公司跟我聯絡。」此外，寵粉的李多慧日前還親自參加粉絲婚禮，她分享韓國婚禮氣氛較為嚴肅，台灣則像歡樂的 Party，其中「抽捧花」環節更讓她印象深刻，笑說：「這在韓國沒有，我很喜歡，以後我結婚也要這樣玩！」至於未來是否考慮辦戶外婚禮？李多慧表示沒參加過戶外婚禮，覺得辦在戶外也不錯，不過隨後也笑稱目前還沒有結婚對象。