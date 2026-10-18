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勝騎士、妻子被網暴 中信兄弟球團硬起來！

中信兄弟球團正式聲明，完整全文如下：

中信兄弟先發投手勝騎士（Mario Sanchez），台灣大賽G1先發主投7局僅失3分，賽後本人與妻子卻遭到不理性球迷言語暴力攻擊，除經紀公司海爾斯運動經紀第一時間報警處理之外，中信兄弟球團稍早也正式發布嚴正聲明，強調此等行為已嚴重違背社會善良風俗與法律規範，對此行為絕不寬貸，以維護球員權益與球團聲譽。勝騎士例行賽為中信兄弟先發24場拿下11勝7敗、防禦率3.08佳績，台灣大賽扛下首戰先發重任，前4局1分未失，最終繳出7局僅失3分優質內容，但賽後他與妻子Fabiola在個人社群發文指出，遭到網友惡意的言語攻擊，Fabiola還自揭幾週前流產，如今卻還遭到言語暴力威脅。不僅是勝騎士在個人社群以以中文沉痛呼籲，「如果對我個人有任何不滿或意見，我都願意承受與面對，但我的家人是無辜的。」後續經紀公司也已經報警處理，至於母球團中信兄弟，則在G2開賽前正式發布聲明。針對社群平台出現針對本球團球員及眷屬之人身攻擊與安全威脅等惡意言論，中信兄弟球團在此鄭重發表嚴正聲明。本球團一向尊重球迷朋友對於球隊表現的評論與監督，亦理解大家對於比賽勝負的熱情與期待。然而，某特定帳號竟跨越理性評論之紅線，發表惡意攻擊、甚至語帶威脅球員及其家人人身安全之不當言論。此等行為已嚴重違背社會善良風俗與法律規範，本球團在第一時間即與經紀公司共同全力協助球員，並向警察局正式報案，採取一切必要的法律行動，絕不寬貸，以維護球員權益與球團聲譽。中信兄弟球團在此再次呼籲：理性監督絕不該成為惡意霸凌的藉口，言論自由也絕不等同於無端傷害他人的特權。球迷朋友的鞭策與批評，我們虛心受教、銘記在心；但對於惡意詛咒、人身攻擊，以及任何蓄意傷害球員、破壞職棒環境之惡劣行徑，中信兄弟球團必定追究到底、絕不姑息。中信兄弟棒球隊 敬上