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最新各國路徑「罕見都很危險」！薔琵颱風3劇本「太平洋高壓是關鍵」

但接下來究竟是順勢北轉，還是繼續西行、直接侵襲台灣？關鍵就在於太平洋高壓減弱的幅度！

少數看見颱風還距離台灣這麼遠的情況沒有路徑非常大的分歧，各國都是預測到薔琵颱風靠近台灣準備北轉、或者繼續西行的版本，只有位置南北的問題

▲根據最新各國路徑預報，也是少數罕見「路徑都差不多危險」，且看趨勢有侵襲台灣的可能性也偏高，情況較為少見。（圖/NCDR）

氣象粉專：薔琵颱風AI模式預測70%機率直撲台灣！

從最新一報 Google WN3C AI 模式系集來看，約70％成員非常靠近、甚至通過台灣，其餘約30％則較早北轉，朝日本方向移動