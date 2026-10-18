薔琵颱風目前已經升格成強烈颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，薔琵颱風將會維持強颱好幾天，根據最新一報Google WN3C AI模式系集來看，約70％成員非常靠近、甚至通過台灣，其餘30%機率較早北轉往日本方向移動。然而根據最新各國路徑預報，也是少數罕見「路徑都差不多危險」，且看趨勢有侵襲台灣的可能性也偏高，民眾要持續關注颱風最新消息。

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最新各國路徑「罕見都很危險」！薔琵颱風3劇本「太平洋高壓是關鍵」

「台灣颱風論壇」表示，薔琵颱風目前距離台灣約2600公里，過去6小時穩定西行，持續增強，預計下周一將達到第一波強度巔峰，由於未來幾天發展環境相當有利，預估薔琵將維持強烈颱風等級好幾天。

路徑方面，「台灣颱風論壇」分析，薔琵颱風未來5天大致沿著太平洋高壓邊緣，持續穩定偏西移動，預估周四至周五前後，來到台灣東方、宮古島南方海域時，隨著太平洋高壓稍微減弱，颱風移動速度可能逐漸放慢，路徑中的偏北分量也會開始增加。但接下來究竟是順勢北轉，還是繼續西行、直接侵襲台灣？關鍵就在於太平洋高壓減弱的幅度！

根據最新各國路徑分析少數看見颱風還距離台灣這麼遠的情況沒有路徑非常大的分歧，各國都是預測到薔琵颱風靠近台灣準備北轉、或者繼續西行的版本，只有位置南北的問題，差距並不算大，這種情況一般較為罕見，通常都會有一兩條路線主張北轉或者直撲的情況，但目前幾乎清一色都是預估較靠近台灣的預估。

▲根據最新各國路徑預報，也是少數罕見「路徑都差不多危險」，且看趨勢有侵襲台灣的可能性也偏高，情況較為少見。（圖/NCDR）
▲根據最新各國路徑預報，也是少數罕見「路徑都差不多危險」，且看趨勢有侵襲台灣的可能性也偏高，情況較為少見。（圖/NCDR）
氣象粉專：薔琵颱風AI模式預測70%機率直撲台灣！

「台灣颱風論壇」說，比較令人擔心的情況是，高壓雖然減弱，但減弱幅度不夠，導致薔琵無法順利北轉，反而在高壓重新增強後，持續導引下直撲台灣！從最新一報 Google WN3C AI 模式系集來看，約70％成員非常靠近、甚至通過台灣，其餘約30％則較早北轉，朝日本方向移動，以這一報的預測結果來說，薔琵靠近、甚至侵襲台灣的訊號仍然偏強。

「台灣颱風論壇」提醒，目前距離可能影響台灣的時間還有好幾天，後期路徑仍有不小的修正空間，系集比例也不等於實際侵襲機率，至於確切影響時間、範圍及程度，都還需要持續觀察後續預報變化，大家先保持關注，不必過度恐慌。

▲最新各國路徑預測，薔琵颱風直撲台灣的機率仍然非常高，但後期路徑仍有不小的修正空間，系集比例也不等於實際侵襲機率，都還要持續觀察。（圖/NCDR）
▲最新各國路徑預測，薔琵颱風直撲台灣的機率仍然非常高，但後期路徑仍有不小的修正空間，系集比例也不等於實際侵襲機率，都還要持續觀察。（圖/NCDR）
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張嘉哲編輯記者

畢業於中國文化大學新聞學系，目前在《NOWNEWS》家庭消費中心擔任組長、資深編輯一職，記者生涯邁入第9年，撰寫新聞議題以「萬物皆生活」為出發點，關注生活知識、美食旅遊、科技、車市、新奇網搜議題為主。

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