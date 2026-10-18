薔琵颱風目前已經升格成強烈颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，薔琵颱風將會維持強颱好幾天，根據最新一報Google WN3C AI模式系集來看，約70％成員非常靠近、甚至通過台灣，其餘30%機率較早北轉往日本方向移動。然而根據最新各國路徑預報，也是少數罕見「路徑都差不多危險」，且看趨勢有侵襲台灣的可能性也偏高，民眾要持續關注颱風最新消息。
最新各國路徑「罕見都很危險」！薔琵颱風3劇本「太平洋高壓是關鍵」
「台灣颱風論壇」表示，薔琵颱風目前距離台灣約2600公里，過去6小時穩定西行，持續增強，預計下周一將達到第一波強度巔峰，由於未來幾天發展環境相當有利，預估薔琵將維持強烈颱風等級好幾天。
路徑方面，「台灣颱風論壇」分析，薔琵颱風未來5天大致沿著太平洋高壓邊緣，持續穩定偏西移動，預估周四至周五前後，來到台灣東方、宮古島南方海域時，隨著太平洋高壓稍微減弱，颱風移動速度可能逐漸放慢，路徑中的偏北分量也會開始增加。但接下來究竟是順勢北轉，還是繼續西行、直接侵襲台灣？關鍵就在於太平洋高壓減弱的幅度！
根據最新各國路徑分析，少數看見颱風還距離台灣這麼遠的情況沒有路徑非常大的分歧，各國都是預測到薔琵颱風靠近台灣準備北轉、或者繼續西行的版本，只有位置南北的問題，差距並不算大，這種情況一般較為罕見，通常都會有一兩條路線主張北轉或者直撲的情況，但目前幾乎清一色都是預估較靠近台灣的預估。
氣象粉專：薔琵颱風AI模式預測70%機率直撲台灣！
「台灣颱風論壇」說，比較令人擔心的情況是，高壓雖然減弱，但減弱幅度不夠，導致薔琵無法順利北轉，反而在高壓重新增強後，持續導引下直撲台灣！從最新一報 Google WN3C AI 模式系集來看，約70％成員非常靠近、甚至通過台灣，其餘約30％則較早北轉，朝日本方向移動，以這一報的預測結果來說，薔琵靠近、甚至侵襲台灣的訊號仍然偏強。
「台灣颱風論壇」提醒，目前距離可能影響台灣的時間還有好幾天，後期路徑仍有不小的修正空間，系集比例也不等於實際侵襲機率，至於確切影響時間、範圍及程度，都還需要持續觀察後續預報變化，大家先保持關注，不必過度恐慌。
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「台灣颱風論壇」表示，薔琵颱風目前距離台灣約2600公里，過去6小時穩定西行，持續增強，預計下周一將達到第一波強度巔峰，由於未來幾天發展環境相當有利，預估薔琵將維持強烈颱風等級好幾天。
路徑方面，「台灣颱風論壇」分析，薔琵颱風未來5天大致沿著太平洋高壓邊緣，持續穩定偏西移動，預估周四至周五前後，來到台灣東方、宮古島南方海域時，隨著太平洋高壓稍微減弱，颱風移動速度可能逐漸放慢，路徑中的偏北分量也會開始增加。但接下來究竟是順勢北轉，還是繼續西行、直接侵襲台灣？關鍵就在於太平洋高壓減弱的幅度！
根據最新各國路徑分析，少數看見颱風還距離台灣這麼遠的情況沒有路徑非常大的分歧，各國都是預測到薔琵颱風靠近台灣準備北轉、或者繼續西行的版本，只有位置南北的問題，差距並不算大，這種情況一般較為罕見，通常都會有一兩條路線主張北轉或者直撲的情況，但目前幾乎清一色都是預估較靠近台灣的預估。
「台灣颱風論壇」說，比較令人擔心的情況是，高壓雖然減弱，但減弱幅度不夠，導致薔琵無法順利北轉，反而在高壓重新增強後，持續導引下直撲台灣！從最新一報 Google WN3C AI 模式系集來看，約70％成員非常靠近、甚至通過台灣，其餘約30％則較早北轉，朝日本方向移動，以這一報的預測結果來說，薔琵靠近、甚至侵襲台灣的訊號仍然偏強。
「台灣颱風論壇」提醒，目前距離可能影響台灣的時間還有好幾天，後期路徑仍有不小的修正空間，系集比例也不等於實際侵襲機率，至於確切影響時間、範圍及程度，都還需要持續觀察後續預報變化，大家先保持關注，不必過度恐慌。