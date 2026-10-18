薔琵颱風來襲，本周天氣將明顯降溫轉冷。《NOWNEWS今日新聞》為大家直擊日本品牌UNIQLO，門市現場服飾特價290元放滿貨架，記者挖出美麗諾毛衣590元、洋裝390元，UNIQLO：U系列寬褲590元，推薦冬天必穿PUFFTECH輕暖科技外套「大砍700元」，貨號、優惠價格一次整理。
根據交通部中央氣象署預報，薔琵颱風持續增強、襲台機率大增，本周天氣將明顯降溫轉冷。《NOWNEWS今日新聞》趁假日直擊日本品牌UNIQLO，在門市現場幫大家挖寶，推薦保暖必買服飾、換季囤貨推薦清單，包括貨號、優惠價格都整理好供大家參考。
UNIQLO：PUFFTECH輕暖科技外套「大砍700元」！洋裝390元起
◾️現省800元！487630「女裝 襯衫式洋裝（長袖）」特價490元／3色可選
◾️現省700元！478571「女裝 PUFFTECH輕暖科技連帽外套」特價1290元／5色可選
◾️現省900元！484289「女裝 領結洋裝」特價390元／2色可選
UNIQLO特價290元滿貨架直擊！毛衣、寬褲、POLO衫都590元
◾️484457、483535「女裝 短版T恤」特價290元／條紋、羅紋7色可選。春夏日常百搭上衣現正均一價，囤貨替換不心疼。
◾️現省200元！485306「女裝 美麗諾圓領毛衣」特價590元／8色可選
◾️現省400元！483042「男女適穿 UNIQLO：U棉質寬褲」特價590元
◾️484939、491602、491601、485717「女裝 紋理開襟外套」特價490元／長袖、愛心、櫻桃、印花。甫上市造成日韓轟動的紋理開襟外套，在台灣也爆紅搶瘋，現在均一價每件折扣百元，很值得入手。
◾️現省200元！489060、489061「長袖條紋POLO衫」特價590元
◾️現省200元！484871、488935、489489、483291「女裝 特級彈性Active直筒寬褲」特價590元
提醒大家，記者查詢官網顯示，部分商品為價格期間限定，只優惠至10月22日，推薦消費者把握選購。
Gap：Hoodie Day聯名帽T開賣！
10月15日Gap歡慶全球「Gap Hoodie Day」，致敬1995年推出的經典Gap Arch Logo Hoodie，號召不同世代消費者穿出自己的專屬風格。從多元的Logo設計、剪裁版型與材質，
到豐富的色彩都有各種選擇。
今年全球形象企劃「Our Hoodie. Your Canvas.」邀請5組不同文化背景的頂尖設計師與藝術家重磅聯名，
融合當代東方美學的上海AO YES以精緻刺繡勾勒出柔和的花卉紋理、日本潮流藝術家Ve rdy主理的大阪文化地標Henry’s Pizza將招牌與披薩意象融入設計； 以敘事與神秘主義著稱的墨西哥藝術家Eduardo Sarabia描繪獨特字樣、英國設計師Edw ard Crutchley以拉丁文格言重組美西文化符碼、Come Tees以標誌性潦草手繪筆觸塗鴉。
Gap本次合作共推出5款聯名帽T系列將於11
月5日正式上市，價格均為3299元，每款全台限量20件 （販售門市據點敬請期待）。
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UNIQLO：PUFFTECH輕暖科技外套「大砍700元」！洋裝390元起
◾️現省800元！487630「女裝 襯衫式洋裝（長袖）」特價490元／3色可選
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10月15日Gap歡慶全球「Gap Hoodie Day」，致敬1995年推出的經典Gap Arch Logo Hoodie，號召不同世代消費者穿出自己的專屬風格。從多元的Logo設計、剪裁版型與材質，
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Gap本次合作共推出5款聯名帽T系列將於11