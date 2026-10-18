我是廣告 請繼續往下閱讀

許宇甄：修法終結「孝親黑洞」 年輕世代才是最大受益者

反擊年輕人恐多繳3000元 國民黨團質疑政府財政雙標

批民進黨立場反覆 籲停止政治攻防、說清楚財源

立法院日前三讀通過《老人福利法》第22條修正案，由中央全額補助符合條件的65歲以上長者健保費，卻引發世代公平及財政負擔爭議。對此，國民黨團書記長許宇甄今（18）日表示，照顧長者是國家的基本責任，修法不僅能解決過去因縣市財政能力不同，造成長者福利「同島不同命」的問題，更能減輕年輕家庭的孝親負擔，讓三明治世代真正「卸重擔」，批評民進黨政府刻意將長者福利與世代對立畫上等號。許宇甄強調，此次修法就是要「終結孝親黑洞」，而年輕世代正是最大受益者。長者過去為家庭與社會打拚，獲得基本醫療照顧，是天經地義的社會保障，絕非世代對立。中央統籌補助能直接為無數身處職場與育兒期的年輕家庭每月「止血」，讓青年能將有限資源投注於下一代與自身職涯，這也是獻給長輩最好的重陽敬老禮物。許宇甄指出，長者健保費補助的關鍵在於「消弭城鄉不公」。過去部分縣市雖早有補助，卻因地方財政能力不同而產生嚴重的福利落差；透過修法由中央統一照顧補助，才能避免偏鄉長者遭受醫療與資源剝奪。針對執政黨提出「年輕人多繳3000元」的說法，國民黨團質疑，民進黨政府以增加年輕世代負擔為由，恐嚇民眾、阻擋民生福利。政府現在稅收充裕，卻動輒以數千億元撥補因能源政策而面臨財務困境的台電、中油，「這不是雙標，什麼才是雙標？」許宇甄表示，負責任的政府應讓經濟成長的果實回饋於社會照顧與醫療永續，而非淪為政黨操作、阻斷民生福利的政治工具。國民黨團最後反問，賴清德總統過去曾帶頭主張65歲長者健保免費，許多民進黨縣市候選人也公開響應；然而在立法院表決時，民進黨籍的縣市長參選人卻未投下反對票。國民黨團痛批，「你們這群人是人格分裂嗎？」認為執政黨在長者健保補助議題上的立場前後不一，已難以用雙重標準形容。國民黨團呼籲，執政黨應停止用政治口水抹殺民生照顧，把長者照顧好、把財源與制度說清楚，才能讓不同世代在公平互助的基礎上共創雙贏。