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韓國直播主朴鎮宇（박진우）過去曾邀請日本AV女優松本一香合作直播，原本只是兩人聊天互動，沒想到松本一香竟突然用韓文說出「我想跟歐巴一起打X」，大膽發言嚇得朴鎮宇當場變臉，深怕直播尺度太大遭到平台停權，急忙伸手摀住她的嘴巴，卻已經來不及阻止。這段直播畫面近日再度於社群平台X流傳，影片中的朴鎮宇從開心大笑到慌張阻止女方說話，反應讓不少網友笑翻，直呼：「這男人根本是全世界最讓人羨慕的人！」從曝光的直播畫面可見，松本一香當天穿著白色上衣，與朴鎮宇坐在沙發上聊天，兩人互動相當自然，朴鎮宇還當著觀眾的面稱讚她：「本人比想像中漂亮太多了，真的嚇了我一跳。」沒想到就在直播接近尾聲、準備向觀眾道別時，松本一香突然露出欲言又止的表情，接著用不太流利的韓文說出：「可是，我想跟歐巴一起打X。」震撼發言讓朴鎮宇措手不及。聽見松本一香毫無預警開黃腔，朴鎮宇嚇得立刻伸出雙手，一把摀住她的嘴巴，松本一香則被他的反應逗得笑個不停，整個人縮在他懷裡。由於直播平台對涉及成人內容的發言有所限制，朴鎮宇擔心節目因此遭到停權，才會急著阻止女方繼續說下去，但話早已透過直播傳出去，他最後也只能看著聊天室留言，露出無奈又好笑的表情。其實松本一香跟朴鎮宇直播一開始非常輕鬆歡樂，松本一香登場時，還在沙發上擺出性感的招牌姿勢，讓朴鎮宇忍不住笑說：「總覺得這畫面很熟悉。」觀眾也跟著開玩笑，表示平常只能在作品中看到類似畫面，沒想到竟然會出現在直播裡。如今這段影片近日再被翻出，韓國網友紛紛留言：「明明沒有任何色情畫面，卻是最色的一幕」、「竟然能親耳聽到松本一香用韓文說這種話」、「這男直播主也太讓人羨慕了。」松本一香是日本知名AV女優，2019年正式出道，憑藉甜美外型、身高153公分的嬌小身材及活潑親切的個性累積不少人氣，光是出演作品就超過300部，更曾拿過2020年度AV女優排行榜第1名。除了拍攝成人作品，也經常透過社群平台與粉絲互動，在海外擁有一定知名度。