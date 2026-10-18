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2028藍白合？黃國昌：各方都要放下私心

民眾黨主席黃國昌昨（17）日與網紅「館長」陳之漢一同直播，談及2028年總統大選及藍白合作。黃國昌直言，自己最大的遺憾就是2024年沒有選贏，否則若能出任法務部長，「大家通通不要跑」，強調根本不需要羈押禁見，只要依法正常辦案即可。館長則認為，若2028年實現政黨輪替，恐怕有上百件弊案要查，「這10年有的查了」。黃國昌昨在直播中談及2024大選表示，「我覺得最遺憾2024年的時候，我們沒有選贏，不然真的選贏當法務部長，跟你講，X的，大家通通不要跑！」他強調，辦案不必動用羈押禁見，只要依照正常程序調查即可。館長聽後也反問，台灣人難道不希望2028年換人做做看？若真的政黨輪替，光是調查各種弊案，恐怕就有上百件，甚至10年都查不完。話題隨後轉向2028年政權交接，黃國昌聲稱，外界不要低估總統賴清德的「心狠手辣」，並舉民進黨前秘書長洪耀福為例，指洪耀福目前人在日本，質疑對方是否擔心遭到政治清算。館長則進一步揣測，若2028年在野陣營勝選，執政者是否可能以中國介入選舉為由，質疑選舉結果，甚至拒絕交出政權？他認為，一旦政黨輪替，民進黨恐面臨大量案件調查，因此擔憂執政者可能採取激烈手段。對此，黃國昌批評，國會三讀通過的法律，總統竟敢不公布，質疑世界上有哪個民主國家賦予總統這樣的權力？他強調，國會原本就是為了監督行政權，如今卻變成行政權不把國會放在眼裡。至於2028年藍白合作的可能性，館長認為，只要國民黨與民眾黨能避免重演2023、2024年的內部紛爭，順利完成整合，就有機會贏得大選。黃國昌則表示，首先必須非常努力，其次是各方都要放下私心，強調「很多人要把私心放下來」。館長也期待，相關紛爭能在2027年6月前解決，讓在野陣營有時間完成整合。