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◼︎台北市10月19日停水範圍

▲台北市10月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市10月19日停水範圍

▲新北市10月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台中市10月19日停水範圍

▲台中市10月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市10月19日停水範圍

▲台南市10月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣10月19日停水範圍

▲宜蘭縣10月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲宜蘭縣10月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣10月19日停水範圍

▲雲林縣10月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣10月19日停水範圍

▲屏東縣10月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲屏東縣10月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲屏東縣10月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎花蓮縣10月19日停水範圍

▲花蓮縣10月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎澎湖縣10月19日停水範圍

▲澎湖縣10月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，10月19日（週一）在以及總共9縣市部分地區將實施停水，原因包含舊管線汰換、漏水調查等，在台南還有時間長達9小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市10月19日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：10月19日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：大東路170號、84巷19號、文林路251號至440號、255巷、404巷、福德路8號及貼單用戶(直接用水戶:停水79戶)🕦影響時間：10月19日10時30分至14時30分(共4小時)📍停水地區士林區：葫蘆街135巷(含5弄及15弄)(直接用水戶:停水17戶)🕦影響時間：10月19日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：中山北路2段(南京東路1段至中山北路2段39巷)(直接用水戶:停水22戶)🕦影響時間：10月19日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：光華路28號、30號；國泰街３號至10號；凱旋路47號至58號；華岡路59巷1號、5-1號；東山路25巷81弄99號至106號及貼單用戶(直接用水戶:停水39戶)🕦影響時間：10月19日10時至16時(共6小時)📍停水地區內湖區：成功路四段61巷(成功路四段至成功路四段61巷30號間)(直接用水戶:停水19戶)🕦影響時間：10月19日10時至16時(共6小時)📍停水地區信義區：永吉路２７８巷1弄全、278巷13號、永吉路３２６巷15號至27號及36及38號、永吉路３２６巷4號及36號至40號及48號樓上及50號二樓、忠孝東路五段423巷66號68號、虎林街68巷及70巷14號至20號、虎林街70巷23至39號、永吉路276號、永吉路278巷19號至33號、永吉路278巷27弄2號及14號至36號、永吉路278巷2弄10號、永吉路278巷37弄7號、永吉路459巷3弄1號3號(直接用水戶:停水80戶)🕦影響時間：10月19日11時至15時(共4小時)📍停水地區萬華區：242巷5號及67號-117號、和平西路3段309巷1號-13號(直接用水戶:停水71戶)🕦影響時間：10月19日10時30分至14時30分(共4小時)📍停水地區新店區：安成街(安德街至安康路2段)(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：10月19日10時30分至14時30分(共4小時)📍停水地區永和區：中興街133巷(直接用水戶:停水10戶)🕦影響時間：10月19日11時至15時(共4小時)📍停水地區新店區：三民路98-5號至142號，中正路337號至341號。(直接用水戶:停水7戶)🕦影響時間：10月19日11時至15時(共4小時)📍停水地區三重區：大同南路64、66號、68巷1~35、2~34號(直接用水戶:停水27戶)🕦影響時間：10月19日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區沙鹿區：正義路。🕦影響時間：10月19日09時至15時(共6小時)停水原因：封閉漏水調查作業📍停水地區中西區：慶平路、華平路、國平路、永華路二段、怡平路、健康二街、永華八街、育平九街、平通路、建平八街、建平十一街所涵之範圍。🕦影響時間：10月19日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區將軍區：鯤溟里、鯤鯓里。共2個村里。🕦影響時間：10月19日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區新營區：東安街、東明街及鄰近巷道、東興八街。🕦影響時間：10月19日13時至17時(共4小時)停水原因：汰換管線-閥栓維護下地📍停水地區宜蘭市：國榮路、民權路二段、負郭路。🕦影響時間：10月19日13時至17時(共4小時)停水原因：廣興廠管網改善工程停水施工。📍停水地區三星鄉：進利五路、進利路。冬山鄉：三清路、大進一路、大進七路、大進三路、大進九路、大進二路、大進五路、大進八路、大進六路、大進十一路、大進十路、大進路、小埤一路、小埤三路、小埤二路、小埤五路、梅湖路、進偉路、進利五路、進利路、進興一路、進興二路、進興路。大同鄉：大進路。🕦影響時間：10月19日10時至14時(共4小時)停水原因：辦理用戶新裝管線連接作業。📍停水地區褒忠鄉：中勝路。🕦影響時間：10月19日12時至20時(共8小時)停水原因：汰換管線工程停水改接。📍停水地區東港鎮：福德里、朝安里、頂中里(朝隆路、博愛街)🕦影響時間：10月19日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區三地門鄉：和興路。高樹鄉：中正路、仁里路、保安路、光明路、同安路、向川路、和平路、和興路、圓環路、大同路、大平路、太安路、平安路、建成路、新改路、新發公路、新興路、明義路、民和路、民安路、永安路、沿山公路一段、泰和路、維興路、美村路、義興路、萬興路、豐田路、長美路。🕦影響時間：10月19日09時至16時(共7小時)停水原因：漏水管段測試。📍停水地區內埔鄉：中山路、仁愛路、忠孝路、成功路、育英路、自力路。🕦影響時間：10月19日09時至16時(共7小時)停水原因：漏水搶修。📍停水地區秀林鄉：秀林村🕦影響時間：10月19日09時至16時(共7小時)停水原因：制水閥故障換新。📍停水地區西嶼鄉：內垵村、外垵村。共2個村里。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。