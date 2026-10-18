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2022年仍有90項資格受限 如今100項可標示台灣

延續戶籍制度改革 日本逐步統一官方文件標示

在日台灣人逾7萬 日政府將向友台議員聯盟說明

日本政府近日完成國家資格證照制度調整，未來台灣人在申請醫師、護理相關以外的保育士、美容師及獸醫師等國家資格時，可在國籍或出身地相關欄位填寫「台灣」，不再受限於過去只能登記「中國」的規定。日本政府已確認，截至今年10月，全部322項國家資格均已取消僅限填寫「國籍」的欄位規定，藉此尊重台灣申請者的身分認同。根據《日本經濟新聞》報導，日本政府針對各部會主管的322項國家資格進行全面檢視，並透過修訂相關政令、省令等方式，調整證照申請及持有人資料管理制度。過去部分國家資格的申請文件僅設有「國籍」欄位，導致台灣出身者必須填寫「中國」。此次改革將相關欄位擴大為包含國家及地區的「國籍等」或「國籍、地區」，部分資格則直接取消相關欄位。日本政府調查發現，截至2022年，仍有90項國家資格的相關欄位僅限填寫國籍，因此啟動跨部會制度調整。截至今年10月，政府已確認322項國家資格全部完成檢視與修正，不再存在只能填寫國籍的欄位。其中，包含原本就允許填寫國家或地區的資格在內，目前共有100項國家資格可標示「台灣」等地區名稱，適用範圍包括醫師、保育士、美容師、公寓大廈管理士及獸醫師等。相關調整由日本厚生勞動省、國土交通省等各資格主管機關分別辦理，以統一證照持有人出身地及相關身分資料的登記方式。事實上，日本近年已陸續調整官方文件對台灣出身者的身分標示方式。日本法務省於2025年5月修正相關省令，允許戶籍文件的國籍欄位記載地區名稱，使台灣出身者能以「台灣」登記。在此之前，日本發給外國居民的住民票及在留卡，便已允許記載出身地區名稱。戶籍制度修正後，也與這些官方文件的作法接軌。由於日本政府管理國家資格持有人資料時，也會登錄其本籍地等資訊，因此此次進一步調整證照制度，避免不同官方文件採用不一致的登記標準。根據日本出入國在留管理廳統計，截至2025年度末，在日本居留的台灣人已超過7萬人。日本政府表示，此次制度調整考量台灣出身者對自身身分及出身地的認同，希望透過統一規範，減少各部會管理國家資格時可能產生的混亂。日本政府預計近期在跨黨派「日本台灣友好議員聯盟」會議上，正式報告這項制度改革的成果。這也意味著，未來台灣人在日本取得相關專業證照時，將能在適用的國籍、地區欄位中直接標示「台灣」，不必再因舊有行政規定而填寫「中國」。