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目前加盟沙加緬度國王隊尋求重振NBA生涯的澳洲球星西蒙斯（Ben Simmons），在即將上映的ESPN個人紀錄片《成為班》（Being Ben）中拋出震撼彈。談起2021年效力費城76人隊時的慘痛季後賽經歷與隨後的離隊風波，西蒙斯直接爆粗口開砲，痛斥當時的總教練瑞佛斯（Doc Rivers）在關鍵時刻將他推出去當替罪羔羊背鍋，毫不留情直批對方「根本是個混蛋（piece of shit）」。這部預計於10月18日在ESPN首播的紀錄片，深入回顧了西蒙斯從2016年以選秀狀元之姿踏入聯盟、奪得年度最佳新秀，到後來與費城球迷及球團關係徹底破裂的歷程。其中最核心的焦點，正是2021年東區準決賽第7戰對決亞特蘭大老鷹隊（Atlanta Hawks）的爭議場面。當時西蒙斯在比賽尾聲放棄了籃下無人防守的灌籃機會選擇傳球，賽後遭到鋪天蓋地的批評與輿論圍剿。回顧當時瑞佛斯在賽後記者會上的切割言論，西蒙斯在鏡頭前直言不諱地表達了憤怒：「我當時怎麼想的？我心想：『這人真是個徹頭徹尾的混蛋。』」西蒙斯進一步解釋：「當你和某人建立了關係，而他們原本應該當你的後盾時，有些事情本該以不同的方式處理。但回過頭看，你也必須明白他有一份工作要保，他要賺他的薪水，他不想丟掉飯碗。所以當局勢變得艱難時，人們就開始恐慌，然後把別人推去擋子彈、當替罪羔羊，事實就是這樣發生的。」現年30歲的西蒙斯曾3度入選全明星賽，並兩度入選年度防守第一隊，但投籃能力的瓶頸與心理壓力讓他在費城的後期備受煎熬。在經歷布魯克林籃網隊（Brooklyn Nets）的低潮與傷病後，西蒙斯在今年9月以1年350萬美元的合約加盟沙加緬度國王隊，力圖在最高殿堂重新證明自己的防守與組織身手。紀錄片《成為班》透過對西蒙斯本人、前教練、隊友等多位籃球圈人士的深度訪談，全面剖析他近年來承受的風波與掙扎。隨著紀錄片即將播映，西蒙斯這段對前教頭瑞佛斯毫無保留的公開抨擊，無疑再度掀起了當年那場費城風暴的熱烈討論。