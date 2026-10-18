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拋敬老金加倍1000變2000元 三節敬老金也加倍

拋醫療全面升級 童子瑋拋擴建部立基隆醫院

今（18）日是農曆九月初九重陽節，基隆市議長暨基隆市長參選人童子瑋向全市長輩送上祝福，並重申未來當市長，將把重陽敬老慰問金由1000元提高至2000元，也會將三節敬老金同步加倍，讓符合資格的長輩，全年4個節日合計可領到2萬元。童子瑋表示，基隆已經是一座高度高齡化的城市。目前全市65歲以上人口已超過8萬人，約占全市人口23%，也就是大約每4到5位市民，就有一位是65歲以上長輩。他指出，高齡政策也要進一步思考長輩的醫療、交通以及照顧品質。童子瑋表示，自己今年初就提出「敬老金加倍」政見，除了重陽敬老金從1000元提高到2000元，也要將農曆春節、端午節與中秋節的三節敬老金，由每節3000元提高到6000元。4個節日合計後，符合資格長輩一年可領到2萬元，這是市政府對長輩付出的一份回應與心意。童子瑋指出，除了現金，長輩們也非常關心的是生病時能不能得到好的醫療、行動不便時能不能順利出門、需要長期照顧時有沒有足夠資源，以及退休之後能不能維持有品質、有尊嚴的生活。童子瑋表示，因此也已提出「基隆醫療全面升級」的重要原因。未來將積極爭取擴建部立基隆醫院，整合周邊用地規劃醫養園區，強化醫療、復健及長期照顧量能，也希望與中央合作，增加急診與加護病房等關鍵醫療資源，減少基隆長輩為了就醫必須長途奔波的負擔。童子瑋指出，為了照顧高齡市民，未來也將規劃醫療公車、強化復康巴士與無障礙計程車服務，並補助爬梯機等設備，讓住在山坡、老舊住宅或行動不便的長輩，也能更容易出門看診、復健與參加社區活動。童子瑋表示，預防保健同樣重要，也主張補助50歲以上市民接種帶狀疱疹疫苗，希望把高齡照顧從生病之後的治療，往前延伸到疾病預防與健康維持。最後童子瑋說，一座真正高齡友善的城市，要讓長輩維持健康、有自己的生活，也能和朋友、家人持續保持社會連結，自己會讓長輩「生活有保障、醫療有依靠、出門更方便、健康有人顧」，和市民一起打造更適合長者安心生活的基隆。