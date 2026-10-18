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被唱衰到「差點懷疑人生」 張善政：哪有唱衰自己城市的

拿孩子考試比喻捷運 怒問「有這樣唱衰市政嗎？」

「我有講過一句鄭文燦不好嗎？」 反駁社宅進度遭批零

喊「絕不會被唱衰打倒」 點名捷運、市立醫院、第二行政園區

桃園市長張善政昨（17）日晚間與市議長邱奕勝舉辦聯合競選總部成立大會，藍營北北基桃要角齊聚站台。張善政致詞時火力全開，痛批每逢選舉，對手總愛抹黑、唱衰市政，甚至讓他「差一點懷疑人生」。他強調，桃園不是國民黨的桃園，也不是民進黨的桃園，而是所有市民的桃園，更反問：「我有講過一句鄭文燦不好嗎？」直言即使過去市政有問題，他也不會拿來唱衰桃園。張善政昨表示，基北北桃是共同生活圈，很多政策彼此連動，但每到選舉，不論是他自己、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑，或投入新北選戰的李四川，都會面臨各種攻擊。他說，李四川投入公職40年、長年貢獻工程專業，一到選舉「沒缺點也要講出很多缺點」。張善政提到，他4年前參選時，也曾遭質疑農委會研究案抄襲，如今尋求連任，又被對手一路唱衰，「最近也被唱衰到差一點懷疑人生」。他接著反問：「哪裡有唱衰自己市政建設的？」強調「桃園不是國民黨的桃園，不是民進黨的桃園，是大家的桃園」，不該只因政治立場不同，就否定城市建設。張善政以桃園捷運為例表示，市府團隊正努力朝年底通車目標前進，對手卻直接唱衰「不會通車」。他反問台下支持者，如果自己的孩子要參加一場困難的考試，父母會對孩子說「不用考了，你一定過不了」，還是會鼓勵他好好準備？張善政說，市政建設就像自己的孩子一樣，團隊日夜趕工、希望如期完成，結果卻有人不斷唱衰，「有這樣子的唱衰市政嗎？」他也提到，2019年綠線捷運北機廠動土，2023年1月他上任後前往現場查看，當時仍是「荒煙漫草」，後續團隊加速推進工程，如今卻反遭質疑過去4年捷運沒有進度，讓他難以接受！面對對手批評桃園社會住宅進度，張善政也反擊，前市長鄭文燦8年任內興建4千多戶，而現任團隊過去4年加上未來1年，預計可以達到5千多戶，相關建設成果不應被說成「進度是零」。他並回顧，4年前曾發生八德運動中心天花板掉落、平鎮停車場坍塌、楊梅區公所工程事故，以及竹圍漁港相關問題，反問：「我有講過一句鄭文燦不好嗎？」他「一句都沒講過」，因為桃園同樣是他的城市，不會因前朝工程出狀況就去唱衰，「何況現在是我們把事情做好了，還可以被唱衰」。「我們絕不會被唱衰打倒！」張善政強調，未來市府仍會持續推動捷運路網、市立醫院以及第二行政園區等重大建設。他指出，桃園是六都唯一沒有市立醫院的城市，因此市立醫院必須加快推進；第二行政園區則已決定落腳中路，未來也會持續往前。張善政強調，未來4年還有許多事情要做，如果市民認同這些政策及市府團隊過去的努力，希望能繼續給予支持。