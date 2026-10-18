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黑曼巴傳奇永恆 Kobe「1 of 1 Logoman」壓陣全場

▲球員卡鑲嵌 Kobe Bryant 親自穿過的實戰球衣「NBA 官方刺繡 Logo」布標，市場估值高達2000萬元新台幣。（圖／記者張志浩攝）

二刀流神話起點 大谷翔平「2018 初登板首勝」限量親簽卡

▲日本棒球巨星大谷翔平的親筆簽名球員卡在 CARDPASS 卡牌展亮相。（圖／記者張志浩攝）

稀有度與情感價值加持 打造「實體資產」顯學

▲卡牌收藏市場近年越來越熱門，台灣卡展也湧入眾多收藏家現場交流、參與競標活動。（圖／記者張志浩攝）

亞洲卡牌收藏盛事「CARDPASS TAIWAN」在台北世貿一館隆重登場，吸引全台無數藏家與體育迷朝聖，在眾多展位中，最引人矚目的莫過於大會展出區內兩張身價驚人的夢幻逸品，包括 NBA 傳奇球星 Kobe Bryant 的「1 of 1」實戰球衣 Logoman 神卡，以及 MLB 現代傳奇大谷翔平2018年大聯盟首勝的「新人親筆簽名卡」，2張跨時代、市值高達2000萬元和破百萬元新台幣的天價神卡同台亮相，為本次展覽增添奢華的收藏張力。「CARDPASS TAIWAN」中最吸睛的焦點，當屬由 Panini National Treasures 出品的 Kobe Bryant「Colossal Logoman」球員卡，這張卡片最大亮點在於卡身中央鑲嵌 Kobe Bryant 親自穿過的實戰球衣「NBA 官方刺繡 Logo」布標（Logoman），並印有象徵全世界獨一無二的「1 of 1（One of One）」印記。本卡經由國際權威機構 BGS 評級認證為8.5分，在二級市場估值高達2000萬元新台幣，等同將台北市一套房產縮影於防彈玻璃展示櫃中，成為全場維安等級最高的鎮館之寶。而在球員卡收藏區，同樣引發球迷屏息圍觀的，是 Topps NOW 系列發行的大谷翔平2018年新人年親筆簽名卡（Rookie Card, RC）。卡面記錄2018年4月1日大谷以投手身份在 MLB 首度登板即奪下生涯首勝的歷史性瞬間。卡面不僅帶有大谷用藍筆揮毫的流暢親簽，右上角更刻有「49/49」的限量編號，由於這張卡剛好是該款限量 49 張中的「最後一張尾號」，在卡市中具有極高的珍稀溢價，市場價值突破百萬新台幣，見證大谷翔平開啟現代二刀流傳奇的起點。從全球僅此一張的 Kobe 實戰球衣縫標，到大谷翔平記錄歷史初勝的限量親簽，這兩張卡片完美詮釋「稀有度」、「歷史背景」與「國際權威評級認證」對卡牌價值的疊加效應。在運動卡收藏市場中，Logoman 屬性與特殊編號（如首號、尾號、背號）皆是頂級藏家爭相競標的標的，讓這些原本僅存於球場上的熱血瞬間，轉化為兼具情感連結與資產配置價值的實體藝術品。