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青商之友後援會成立 張嘉郡提「青年發展六大行動」

每年加碼1億元青年預算 拚就業、創業到AI人才培育

攜李宗懋成立元長聯合競總 聚焦農業升級與交通改善

張嘉郡喊接棒張麗善 盼整合資源讓元長持續發展

▲國民黨立委、雲林縣長候選人張嘉郡成立元長聯合競總，聚焦農業升級與交通改善。（圖／張嘉郡競辦提供）

雲林縣長候選人張嘉郡昨（17）日接連成立青商之友後援會，並與元長鄉長候選人李宗懋成立元長聯合競選總部，分別提出青年政策與元長地方建設規劃。青商之友後援會由青商總會理事賴威廷擔任主任委員，桃花源餐飲董事長曾紹威、台北內湖科技園區發展協會副理事長張博堯分別擔任顧問團團長及企業顧問團團長，他們共同呼籲青商挺青商，支持張嘉郡當選縣長，繼續為縣民服務。張嘉郡表示，青年是雲林發展的重要力量，很高興有許多年輕有為的青年及企業夥伴站出來相挺，也希望透過具體青年政策，為雲林青年創造更多發展機會。張嘉郡昨提出「平步青雲・青年發展六大行動」，涵蓋青年就業、創業扶植、品牌拓展、AI人才培育、青年參與縣政，以及運動休閒與夜間經濟等，並承諾每年加碼投入1億元青年預算，從工作機會、產業發展、人才培育到生活環境，提供青年更完整的支持。針對青年最關心的職涯發展，張嘉郡表示，第一項「青年好薪・優質就業」將串聯產業園區與大專院校，鼓勵企業提高起薪，並針對穩定聘用及提供實習轉正的企業給予獎勵；第二項「青年創業・加倍投資」則計畫整合既有育成資源，將預算提高至過往兩倍以上，提供貸款利息補貼、經營諮詢與創業導師媒合，協助青年減輕初期資金壓力。在產業轉型與技能提升上，張嘉郡指出，第三項「青年品牌・市場加速」預計每年輔導30至50個青年品牌，優先支持農業加工與文創設計，從包裝到電商行銷協助開發國內外市場；第四項「AI實戰・人才升級」將結合雲科大、虎科大及產業資源，開設AI應用、無人機及短影音行銷等實務課程，讓青年學習的技能精準接軌職場需求。為了讓雲林具備更豐富的公共參與及生活機能，張嘉郡表示，第五項「青年參政・世代共治」將在符合人事法令前提下，延攬具備創新思維與地方關懷的青年進入縣府決策團隊，讓年輕世代實質參與縣政；第六項「青年潮生活・夜間新經濟」則將大力支持音樂、街舞及滑板等新興展演，並推動夜間市集與特色餐飲，搭配環境改善帶動夜間消費，為青年創造休閒與展現創意的舞台。「讓年輕人願意回來，更願意留下來。」張嘉郡感性地表示，每年加碼的1億元青年預算，就是要精準投放在青年真正需要的地方。她期盼透過具體的政策支持，讓在外打拚的雲林子弟看見返鄉發展的機會，也讓留在家鄉的年輕人擁有好工作與發揮所長的舞台，共同為雲林注入新的活力。張博堯也表示，雲林各個年齡層的需求與問題，從生育到養育，也包括長輩照顧、農民收成、青年就業、孩童就學，張嘉郡都有提出計畫與政見，他當場允諾，只要張嘉郡當選，他隨時可以組一團旅北企業家回鄉貢獻服務，希望讓故鄉有不一樣的面貌。另一方面，張嘉郡與元長鄉長候選人李宗懋昨也成立元長聯合競選總部，展現共同為元長打拚的決心。張嘉郡表示，李宗懋擔任元長鄉民代表會主席8年，長期深耕基層、熟悉地方事務，對鄉親的需求有深入了解，是最適合為元長服務的鄉長人選。張嘉郡也說，元長是重要的農業鄉鎮，落花生更是代表性的地方農產。面對生產成本上升、氣候變遷及市場競爭等挑戰，未來將協助農民提升產品品質，透過品牌行銷、加工加值及拓展銷售通路，提高農產品附加價值，讓元長的優質農產品被更多消費者看見，也為農民創造更好的收益。張嘉郡指出，元長鄉親往返高鐵雲林站及周邊鄉鎮，需要更便利的大眾運輸服務。未來將檢視公車路線與班次，改善元長往返高鐵雲林站的202路公車服務，並推動幸福巴士2.0，補足偏遠地區及交通不便區域的接駁需求，方便學生通學、長輩就醫及民眾外出辦事。同時，也會重視鄉內道路與生活環境的改善，回應居民日常需求。張嘉郡表示，擔任立法委員期間，她持續協助元長的農水路、交通等地方建設，也積極處理農民反映的問題，未來若擔任縣長，將繼續推動地方建設，針對農業生產所需的基礎設施及居民日常交通，做好規劃與改善，讓元長的農業發展和生活環境都能獲得實質提升。李宗懋表示，雲林縣長張麗善過去8年不斷打拼，第二任比第一任更認真，奠定很好的基礎，接下來讓張嘉郡接棒，在目前的基礎之上持續加強，希望鄉親給他跟張嘉郡繼續服務的機會。張嘉郡則表示，李宗懋具備8年鄉民代表會主席的歷練，熟悉地方事務，也了解鄉親的實際需求，她們會凝聚各方力量，整合彼此的經驗與資源，一起為元長打拚，她懇請元長鄉親，鄉長支持李宗懋、縣長支持張嘉郡，未來兩人將攜手合作，讓元長越來越好。