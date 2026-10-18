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法國九月學生抗議活動，如今演變成大規模示威活動，許多極端左派暴民趁機上街發動暴亂，17日演變成「極度劇烈」的街頭暴力。大批蒙面暴徒趁亂攻擊警察並闖入商店、珠寶行、蘋果直營店。一名店家老闆看到自己的愛店被暴民洗劫，試圖擋在門前阻止，未料，暴民竟完全沒有收手，更直接將她推開並圍剿她，景象相當誇張。根據法新社與每日郵報報導，法國週六爆發全國性抗議飆漲物價的大遊行，隨後演變成「極度劇烈」的街頭暴力。警民衝突、大規模搶劫與多處火警籠罩全境。這場騷亂發生在學生抗議活動持續數週之後，巴黎副市長格雷戈亞爾（Emmanuel Gregoire）表示，成群的蒙面青年縱火焚燒停放的車輛並洗劫多家商店，巴黎多條街區「遭到嚴重破壞」。先前強烈譴責「極度劇烈暴力」的法國總理勒柯努（Sebastien Lecornu）於週六晚間表示，已有 1,200 人被捕，150 名警察受傷。暴力事件始於首都及其他城市針對生活成本過高所舉行的遊行期間。法國內政部估計全法有 55 萬人參與，而參與遊行的法國總工會（CGT）則表示人數高達 80 萬人。警方使用催淚瓦斯和水砲驅散向警方投擲物品並發射煙火的抗議者。在南部城市聖艾蒂安（Saint-Etienne），一名 17 歲少年遭防暴彈藥（爆震彈）炸斷右手。在示威遊行期間與結束後，成群結隊的青年在城市街頭流竄，零星與警方對峙，同時縱火並強行破壞拉下鐵捲門的店家進攻洗劫。包括巴黎、馬賽、尼斯、南特、波爾多、利摩日、里爾、圖盧茲及斯特拉斯堡等地，數十家商店——包含超市、藥局、精品店、服飾店、眼鏡行、美妝店和消費性電子產品店，皆遭搶劫。報導提到，在巴黎街頭，六人一組的青年團夥以相當有組織的方式襲擊店家：他們戴著面具與手套，先切斷監視器電源，隨後砸碎櫥窗破門而入。搶劫行為讓這一天滿目瘡痍的破壞與暴力雪上加霜，數個城市的市政廳也成為襲擊目標。暴徒在途中縱火焚燒汽車及一座旅遊資訊中心。據當地最高官員透露，利摩日（Limoges）擁有 140 多年歷史的市政廳，在蒙面抗議者闖入縱火後幾乎付之一炬；馬賽和里爾的另外兩座市政廳也遭闖入與破壞。波爾多的一處警察機構同樣遭到破壞，而在里昂，抗議者則縱火焚燒了一座旅遊資訊中心。一段令人震驚的畫面被影片記錄了下來。畫面中，一名女子向一群年輕男性暴徒哀求不要搶劫她的店面，但對方完全無視她的喊話，直接將她推開並闖入已被砸碎櫥窗的店家。當搶匪無視她時，可以聽到女子質問「你們為什麼要這樣做」，並大叫說「這根本不是為了正義」。隨後，群眾似乎還向這些戴著頭套、懷裡抱滿搶來商品離店的暴徒發出歡呼。這家商店只是週六示威活動中受損的多棟建築與企業之一。