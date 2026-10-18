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▲「捲髮奶奶鮮奶脆皮甜甜圈」為台式脆皮甜甜圈，熱騰騰的甜甜圈裹上砂糖及奶粉，現場有顧客一口氣買光檯面。（圖／記者周淑萍攝）

現場直擊買氣旺！有人一口氣掃光檯面

打人店員今天沒上班！店家曝昨晚不少台灣客上門

▲店員透露，17日晚間有不少台灣顧客前來消費，但18日中午仍以外國觀光客為主。（圖／記者周淑萍攝）

一家人專程買7顆力挺！民眾直言：有點偏激但能理解

記者實吃甜甜圈！現炸外酥內軟、奶香濃郁 口感略偏甜

▲《NOWNEWS今日新聞》記者實際購買試吃，甜甜圈外層酥脆、內部柔軟蓬鬆，帶有濃郁奶香，整體口感略偏甜。（圖／記者周淑萍攝）

台北西門町「捲髮奶奶鮮奶脆皮甜甜圈」，16日因排隊糾紛爆發店員與婦人肢體衝突，影片在網路瘋傳，沒想到事件曝光後，店家Google五星好評被刷爆，甚至有民眾專程前來消費力挺。《NOWNEWS今日新聞》今（18）日上午實際走訪，店家11時30分準時開賣，門口已有排隊人潮，還有人一口氣掃光檯面上甜甜圈。不過，早上仍以外國觀光客居多，店員也透露，昨（17）日晚間確實有不少台灣顧客前來消費。至於外界關心的當事男店員是否仍有上班？現場員工則簡短回覆「他今天沒有上班」。《NOWNEWS今日新聞》18日上午11時28分抵達西門町「捲髮奶奶鮮奶脆皮甜甜圈」，距離營業時間還有2分鐘，店門口已經出現排隊人潮，記者約排在前10位。11時30分店家準時開賣，店員忙著製作甜甜圈，剛炸好的甜甜圈陸續上架，顧客則依序排隊購買，現場秩序良好，記者實際從排隊到拿到甜甜圈，前後約花了10分鐘，購買過程還算順利。值得注意的是，雖然甜甜圈店因為打人事件成為台灣網路熱門話題，但現場排隊人潮還是以觀光客居多，從現場交談語言及口音判斷，有不少來自日本、韓國、香港等地的觀光客，粗估占排隊人潮過半數，中午前台灣顧客反而相對較少。事實上，這家甜甜圈店原本就是西門町頗具知名度的排隊美食，經常吸引外國觀光客慕名而來，因此現場人潮不完全是受到這次衝突事件影響。該起事件發生後，不少網友湧入店家Google評論留下五星好評，甚至有人表示要特地前往消費支持店員，也讓外界好奇，事件是否真的帶動店家生意。《NOWNEWS今日新聞》18日上午實際詢問現場員工，對方透露，17日晚間確實有不少台灣顧客前來消費，但18日中午仍以外國觀光客為主。從現場觀察來看，這家甜甜圈店原本就深受國際旅客歡迎，衝突事件曝光後，則又多了一批因新聞而慕名前來的台灣顧客。至於外界關心，當天與婦人發生肢體衝突的男店員是否仍在店內工作？記者也當面向員工詢問，對方簡短回覆：「他今天沒有上班。」至於當事店員後續的排班及工作安排，現場並未進一步說明。現場也確實遇到因為這起衝突事件，特別前來用新台幣力挺店員的台灣民眾，莊先生一家人是上網看到新聞後，才決定專程前來購買，莊先生表示，自己也不喜歡有人插隊，因此能理解店員當下的情緒，直言「我覺得他管理秩序很好啊，本來就應該要排隊啊！」不過，他也認為店員動手確實「有點偏激」，雖然可以理解，但沒有必要演變成打架，這次專程前來，就是想替店員加油打氣。至於這家甜甜圈究竟有多好吃？《NOWNEWS今日新聞》也實際購買試吃。店家主打現炸台式脆皮甜甜圈，剛出爐時熱呼呼，炸好後先沾上砂糖，再撒上一層奶粉，拿到手時還帶著溫度，散發甜甜的奶香。實際咬下一口，外層帶有爽脆口感，裡面的麵體則柔軟蓬鬆，搭配砂糖及奶粉，吃起來奶香十足。不過，整體甜度稍高，但以現炸台式甜甜圈而言，確實算是好吃，尤其趁熱享用，更能感受到外酥內軟的口感。