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▲高市府經發局邀請能源關懷節電夥伴參與並頒發感謝狀(圖左至右為燦坤3C家電、首豐企業社、高市府經發局魏專委、新光鋼添澄慈善基金會)。（圖／高市府經發局提供）

▲高市府經發局表揚ESCO優良廠商並頒發感謝狀(圖左至右為高雄圓山飯店、殷聖節能泵浦公司、高市府經發局魏專委、聚恆科技公司、漢神巨蛋購物廣場)。（圖／高市府經發局提供）

▲「節電啟程 夢想起飛」節電成果展，民眾攜家帶眷參加成果展闖關活動。（圖／高市府經發局提供）

高市府經發局昨（17）日在高雄火車站1樓中央廣場舉辦「節電啟程 夢想起飛」節電成果展，展現公私協力推動城市節能的成效。為擴大節能效益，高市府經發局積極爭取經濟部能源署經費，透過「能源關懷」、公部門及服務業「節能診斷輔導」等措施，協助弱勢家庭汰換老舊家電，並輔導企業改善耗能設備，預估今年可節省約330萬度電、減少逾1,500公噸碳排放。活動現場也表揚績優企業及合作夥伴，呈現高雄兼顧產業發展與弱勢照顧的節電成果。為讓節電效益延伸至更多家庭，高市府經發局攜手社福團體及民間企業推動「能源關懷」行動，協助弱勢家庭改善用電環境、減輕電費負擔，邀集IKEA高雄店、燦坤3C家電、新光鋼添澄慈善基金會及高雄市電器商業同業公會等單位參與，今年已協助160戶家庭及4處社福機構汰換老舊耗能家電。新光鋼添澄慈善基金會表示，秉持「取之社會、用之社會」理念，期盼透過家電汰換減輕弱勢家庭負擔；自112年起持續響應的燦坤3C家電則指出，運用家電專業協助媒合適用設備，改善受助家庭的居住品質。在服務業方面，高市府經發局積極推廣能源技術服務（ESCO）模式，協助企業進行節能診斷及設備改善，並於活動中表揚高雄圓山飯店、漢神巨蛋購物廣場等示範企業。高雄圓山飯店表示，在高雄市政府經發局ESCO團隊協助下，逐步完成冰水主機、水泵等空調設備升級，期盼以自身經驗帶動更多業者投入；漢神巨蛋購物廣場則分享，除優化空調系統，也導入能源管理系統，強化用電監控與分析，在維持服務品質的同時降低能源消耗。活動現場設置成果展示區及多項互動體驗，包括節能知識問答、沙包九宮格、節電標語拼圖及綠能平台互動體驗等趣味關卡，吸引親子家庭與民眾踴躍參與。高雄熊到場與民眾互動合影，搭配現場表演及有獎徵答，讓民眾在輕鬆氛圍中學習日常省電技巧。此外，現場頒發節電競賽Gogoro電動機車大獎，並表揚「2026飛向綠未來 兒童紙飛機節電繪畫活動」獲獎學童，頒發獎狀及獎金。高市府經發局表示，未來將持續結合企業與社會資源，深化能源關懷及產業輔導，讓節電行動深入家庭與企業，共同邁向低碳城市。更多資訊可至Facebook粉絲專頁「高雄省電A咖」及「高雄綠能資訊平台」查詢。