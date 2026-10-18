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東協發布最高級霾害警報 今年已是第2次

新加坡點名7家印尼企業 印尼出動飛機撒乾冰除霾

馬來西亞民眾不滿跨境空污 東帝汶學校停課

東協11月峰會前將討論霾害問題

印尼野火持續延燒，濃煙隨風飄散至周邊國家，導致東南亞多地空氣品質急遽惡化。新加坡與馬來西亞首都吉隆坡17日分別登上全球主要城市空氣污染排行榜第2及第3名，空污程度達危險等級。受到霾害影響，印尼、馬來西亞、新加坡及東帝汶等國陸續出現呼吸道疾病患者增加、戶外活動受限及學校停課等情況，東協也已發布最高等級的區域霾害警報。根據The Thaiger報導，空氣品質監測平台IQAir的即時數據顯示，17日全球主要城市空污排名中，伊拉克首都巴格達位居第一，新加坡排名第二，吉隆坡則緊追在後，排名第三，顯示印尼野火造成的跨境霾害已嚴重影響鄰近國家。這波空氣污染已持續數月，濃煙不僅影響民眾日常生活，也使呼吸道相關疾病病例增加，部分地區被迫關閉學校，並限制戶外活動。東協專業氣象中心（ASMC）16日針對東協南部地區啟動第3級霾害警報，為該中心四級警戒制度中的最高等級。這項警報適用於連續兩天以上觀測到大範圍中度至濃密煙霾的情況，也是東協今年第2度發布最高等級警報，反映區域空污問題持續惡化。其中，印尼蘇門答臘島的野火被認為是這波跨境霾害的重要來源。面對空污持續惡化，新加坡政府16日宣布，將向7家被認為應對火災負責的印尼企業發出警告。遭點名的企業主要為蘇門答臘島的紙漿木材及木材供應商，包括Bumi Andalas Permai、Bumi Mekar Hijau及SBA Wood Industries等公司。另一方面，印尼政府也嘗試採取措施改善空氣品質。印尼國家災害應變總署表示，已在南蘇門答臘省一座主要機場附近，透過飛機撒布約2.4公噸乾冰，希望藉此減輕當地煙霾。霾害也引發馬來西亞民眾不滿，要求東協採取更積極的應對措施。39歲教師哈菲茲（Zul Hafiz）騎自行車從莎阿南前往吉隆坡時表示，這樣的霾害不能再持續下去，呼籲相關單位儘速解決問題。33歲銀行職員阿茲哈（Khairul Azhar）則認為，馬來西亞必須承擔鄰國不負責任行為造成的後果，對當地民眾相當不公平。除了新加坡及馬來西亞，東帝汶首都帝力（Dili）也持續受到不健康空氣品質影響，當地學校已宣布停課，政府更警告，未來情況可能進一步惡化。隨著跨境空污影響範圍擴大，東協各國也準備將霾害問題列入區域會議討論。菲律賓外交部負責東協事務的發言人因佩里亞爾（Dominic Xavier Imperial）表示，相關議題將在11月馬尼拉東協峰會召開前的系列會議中討論。