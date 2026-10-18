我是廣告 請繼續往下閱讀

中國「邯鄲籃球」直播間近日發生放送事故！原本只是普通的籃球比賽直播，中途居然傳出了15秒的激烈撞擊聲，甚至還有讓人超害羞嬌喘聲，讓線上500位觀眾免費看，片段曝光後瞬間衝上微博熱搜。事件起因發生在「邯鄲籃球」直播間，當時平台正在轉播籃球例行賽，比賽中疑似因為主播忘記關麥，麥克風突然傳出一段長達15秒的身體碰撞聲，這其中也不乏包括女生嬌喘聲，床戰現場被全國免費播出。畫面曝光後，瞬間吸引許多網友留言，「這運球速度也太快」、「籃球聲怎麼變了」、「主播先關一下麥」，大家紛紛呼籲主播快關麥，不過麥克風外的人似乎相當沈浸其中，沒有意識到已經出事。但也有許多網友認為這只是噱頭，是為了讓頻道有更多流量，才故意放的放送事故，不過截稿前「邯鄲籃球」尚未對事件作出回應。