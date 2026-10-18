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▲這張寫真照片是劉芷伊最愛的一張。（圖／IG@chavelle_liu）

▲劉芷伊特別飛到沖繩拍寫真內容。（圖／IG@chavelle_liu）

有「牙醫界林志玲」、「台灣最美牙醫」封號的劉芷伊，平時總是穿著白袍替病人看診，沒想到脫下醫師袍後，身材竟然這麼火辣！IG擁有超過30萬粉絲的她，近日推出人生第一本寫真集《芷想靠近你》，特地飛往日本沖繩取景，不僅穿上比基尼、透視薄紗，還大膽挑戰側邊幾乎全挖空的服裝，豐滿上圍與纖細腰身一覽無遺，不管是用編織線條遮住部位，還是丁字褲美尻美照，都與平時端莊的牙醫形象判若兩人。劉芷伊這次拍攝尺度不小，從曝光的照片可見，她在沖繩夕陽下穿著米白色針織洋裝，胸前採低胸剪裁，腰部一路挖空至臀部，僅靠編織網狀布料遮住部分肌膚，火辣曲線完全藏不住。另一套造型更直接穿上膚色蕾絲內衣，搭配黑色細肩帶與薄紗，側躺在床上對鏡頭放電，與平時穿著白袍、替病人檢查牙齒的模樣形成強烈反差。劉芷伊也在IG分享沖繩拍攝的照片，透露這是整趟寫真行程中自己最喜歡的一張，還開心詢問粉絲：「你們覺得呢？」此外還加碼分享幕後花絮照，只見她趴在床上補妝、調整服裝，丁字褲美尻大方見客，讓粉絲邊滑貼文邊流鼻血。劉芷伊可不是單純長得漂亮的網紅醫師，她在牙科領域持續累積專業資歷，今年7月才受邀前往新加坡參加SARC國際醫學大會，以「陶瓷貼片美學」為主題發表演講。而她早在成為人氣牙醫之前，就曾參加模特兒選秀並拿下冠軍，2019年更受邀前往義大利參加國際選美，獲頒「氣質小姐」頭銜，對於拍攝與展現身材並不陌生。